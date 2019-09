La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/sep/2019 Primera D:

HOY SE CIERRA LA FECHA La segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera D terminará esta tarde con dos encuentros: Yupanqui vs Centro Español (próximo rival de Puerto Nuevo) y Atlético Lugano vs Sportivo Barracas (los dos partidos comienzan 15.30 horas). Los otros cinco encuentros de la programación ya son finales: Atlas 2-0 Defensores de Cambaceres, Argentino de Rosario 0-1 Claypole, Central Ballester 0-1 Liniers, Deportivo Paraguayo 1-1 Muñiz y Puerto Nuevo 3-1 Juventud Unida. Por el momento, las posiciones son encabezadas por Liniers y Atlas, con 6 puntos; luego aparecen Deportivo Paraguayo y Claypole, con 4; y con 3 se ubican Sportivo Barracas, Puerto Nuevo, Juventud Unida y Defensores de Cambaceres. La próxima fecha tendrá los siguientes enfrentamientos: Muñiz vs Central Ballester, Liniers vs Lugano, Sportivo Barracas vs Argentino de Rosario, Claypole vs Atlas, Defensores de Cambaceres vs Yupanqui, Centro Español vs Puerto Nuevo y Juventud Unida vs Deportivo Paraguayo. Fue por 3-1, con un doblete de Nicolás Rodríguez y un golazo de mitad de cancha de Agustín Campana. El Auriazul le sacó provecho a su renovado campo de juego para manejar el balón y profundizar sus acciones ofensivas con velocidad, sorprendiendo al Lobo Rojo. Si bien en los amistosos de pretemporada, este Puerto Nuevo en formación fue mostrando sus intenciones, plasmarlas luego en el arranque del campeonato no era una tarea sencilla, porque jugar en la Primera D no es, justamente, sencillo. Algo de eso le sucedió en el debut frente a Deportivo Paraguayo en cancha de Liniers (derrota 2-0). Sin embargo, en su primera presentación como local en este Torneo Apertura 2019, el Auriazul demostró que su objetivo es ser un equipo diferente, que mueve la pelota a ras del piso, que busca pases internos y profundizaciones rápidas por los costados una vez que rompe líneas. Así sorprendió a Juventud Unida el domingo al mediodía, aprovechando el renovado campo de juego del estadio Carlos Vallejos, el buen manejo de sus mediocampistas (con Agustín Campana como eje) y la velocidad de Mariano Filiosi por izquierda. Con esos argumentos fue construyendo una victoria inobjetable sobre el Lobo Rojo, que sufrió el trámite desde el comienzo (quedó 1-0 abajo a los 11 minutos) y que nunca estuvo cómodo en el partido, aun cuando en el inicio del segundo tiempo alcanzó el empate transitorio. Es que el Portuario no se desesperó en ese momento y, encima, encontró rápidamente la ventaja otra vez, con el segundo gol de la tarde de Nicolás Rodríguez, ese jugador que apareció en Primera División como atacante y que hoy Carlos Pereyra ha transformado en un lateral derecho que puede hacer toda la banda y llegar con mucho peligro al área rival. Y cinco minutos después del 2-1, Agustín Campana dibujó un golazo de mitad de cancha gracias a su gran pegada para sentenciar el pleito. Ahora, Puerto Nuevo deberá prepararse para visitar a Centro Español y, sobre todo, para adaptar su idea a terrenos de juego que no tengan las mismas condiciones que luce hoy el Carlos Vallejos. EL PARTIDO Para este segundo encuentro de la temporada y primero como local, el Auriazul salió con un solo cambio en su formación titular: regresó Nicolás Colombano en reemplazo de Nazareno Gómez. De esta manera, los dirigidos por Pereyra se plantaron 4-1-4-1, con un mediocampo que mostraba a Palacio más cerca de los marcadores centrales, con Colombano y Campana como volantes internos y con Russo y Filiosi abierto por las bandas. En tanto, Fassone fue la referencia ofensiva. Con ese dispositivo, saliendo prolijo desde el fondo y logrando superioridad por los costados, Puerto Nuevo presionó mucho a Juventud Unida en el arranque. De hecho, en los primeros 3 minutos ya había logrado meter la pelota en el área con mucho peligro en ocasiones casi consecutivas. Y cuando salía desde el fondo, lo hacía con prolijidad, con los laterales abiertos y con Palacio retrocediendo para recibir el primer pase. La propuesta sorprendió a Juventud Unida, que intentó presionar, pero quedó siempre a mitad de camino y terminaba siendo un equipo largo que era perforado fácilmente. De hecho, en ese arranque, sólo pudo arrimar algo de peligro con un remate de media distancia (desviado) de Luciano Pérez. Por eso, la apertura del marcador no tardó en llegar. A los 11 minutos, en una buena salida desde el fondo, Campana tomó el balón en el círculo central y metió un pase largo para la velocidad de Filiosi, quien desbordó hasta la línea de fondo y lanzó un centro atrás que capitalizó Nicolás Rodríguez para liquidar al arquero García Carpio en dos tiempos, tras un rebote previo. Después del 1-0, la tendencia continuó siendo la misma: Puerto Nuevo progresaba fácilmente en el campo porque desacomodaba con sus movimientos al Lobo Rojo. Así, a los 15, Fassone se perdió el segundo tanto en una jugada en la que había quedado cara a cara con el arquero visitante. El dominio Auriazul recién empezó a mermar sobre los 25 minutos, cuando aparecieron algunas imprecisiones y sus acciones perdieron dinámica. Además, Juventud Unida logró trabar el juego con infracciones (Mascheroni mostró tres amarillas en un breve lapso). Y en ese contexto, incluso, Samaniego casi marca el empate de cabeza en una salida en falso de Díaz Peyrous. En ese tramo, el Portuario seguía disfrutando de un lúcido Campana, quien se transformaba en el jugador que marcaba los tiempos al momento de manejar el balón. Pero ya no lograba profundizar sus avances con tanta claridad, aunque Russo tuvo una muy buena chance sobre los 31 minutos. Y en el cierre de la primera parte, la impotencia del visitante le dejaría otra buena noticia al elenco campanense: Konecny, ya amonestado, cometió una dura infracción sobre Colombano y vio la segunda tarjeta amarilla y luego la roja. Con un hombre menos, Juventud Unida reacomodó su planteo en la segunda mitad, entendiendo que lo mejor que podía hacer para minimizar la propuesta de Puerto Nuevo era retrasarse en su campo para juntar líneas. Por eso, en el complemento, los dirigidos por Pereyra tuvieron mayor comodidad para manejar el balón en su campo y hasta la línea media, pero también mayores problemas para encontrar pases entre líneas para desacomodar al rival. Encima, a los 8 minutos, Samaniego peinó un pelotazo y Pérez le ganó en velocidad a Cuenos por izquierda, se metió en el área y definió con un remate cruzado y rasante para marcar la igualdad. Fue otra prueba para este Auriazul: debía reponerse al golpe y encontrar la forma de volver a lastimar a Juventud Unida. Y el mejor camino lo halló a su izquierda, en la velocidad de Filiosi. Así empezó a llegar más profundo y a generar, por ejemplo, tiros de esquina. Y en uno de esos córners volvió a adelantarse en el marcador: Russo falló al querer conectar el centro pasado de Campana y el balón le quedó al "Mudo" Rodríguez, quien sacó un potente disparo que atravesó a todos hasta inflar con violencia la red de García Carpio. El 2-1 fue un golpe anímico para ambos. El Lobo Rojo se sintió herido y el Portuario, con confianza para ir a sentenciar el pleito. Y lo consiguió cinco minutos después: en una salida desde el fondo, Campana jugó la pared con Russo dentro del círculo central y al recibir la devolución, en el control, la pelota le quedó a media altura, por lo que tiró un "sombrerito" para sacarse la marca de encima y para, después, empalmar el balón de lleno y clavarlo por encima de la humanidad del sorprendido arquero visitante. Fue un golazo del 10 Auriazul, quien ya había probado en otras oportunidades de media distancia sin el éxito que consiguió en este envío de 40 metros que hizo delirar a todo el Carlos Vallejos. Iban 21 minutos y, de allí en adelante, ya no surgieron dudas: Puerto Nuevo tenía la victoria asegurada ante un rival que no sabía cómo reaccionar para llevarle peligro a Díaz Peyorus. Incluso, el campanense pudo haber aumentado cifras de contar con más precisión al momento del último pase (la más clara la tuvo Fassone en tiempo adicionado). Igualmente, no le hizo falta para redondear esta buena actuación en la que no sólo dejó una muy buena imagen, sino también mucha ilusión en sus simpatizantes. Su próximo compromiso será como visitante frente a Centro Español: sumar será muy importante para seguir alimentando esas buenas sensaciones. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (3): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Lautaro Velasco, Nahuel Gerez; Emmanuel Russo, Nicolás Colombano, Santiago Palacio, Agustín Campana, Mariano Filiosi y Brian Fassone. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Sandro Areco, Rodrigo Herrera, Brian Inveraldi, Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Agustín Monteleone. JUVENTUD UNIDA (1): Braian García Carpio; Enrique Grieger, Gonzalo Leizza, Damián Lescano, Ignacio Brazuna; Agustín Campi, Iván Rodas, Brian Konecny, Damián Lescano, Iván Bentivegna; Luciano Pérez y Antonio Samaniego. DT: Juan Steimbach. SUPLENTES: Matías De la Torre, Marcos Gurzale, Brian Obregón, Germán Pérez, Brian Molina, Maximiliano Saracho y Alexis Aguirre. GOLES: PT 11m Nicolás Rodríguez (PN). ST 8m Luciano Pérez (JU), 16m Nicolás Rodríguez (PN) y 21m Agustín Campana (PN). CAMBIOS: ST 18m Saracho x Ventivegna (JU), 20m Moreno x Colombano (PN), 25m Aguirre x Campi (JU), 31m Gómez x Russo (PN), 35m Inveraldi x Filiosi (PN) y 36m Obregón x Brazuna (JU). AMONESTADOS: Palacio y Fassone (PN); Rodas, Leizza, Grieger, Saracho y Samaniego (JU). EXPULSADO: PT 48m Brian Konecny (JU). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Guido Mascheroni.

LOS ARRANQUES DE MARIANO FILIOSI POR IZQUIERDA FUERON LA PRINCIPAL ARMA DE ATAQUE DEL AURIAZUL





EMANUEL RUSSO TUVO UN BUEN PARTIDO COMO MEDIOCAMPISTA POR DERECHA.





EL FESTEJO DE NICO RODRÍGUEZ TRAS CONVERTIR EL 1-0 A LOS 11 MINUTOS DE JUEGO.





PUERTO NUEVO REDONDEÓ UNA MUY BUENA PRESENTACIÓN COMO LOCAL





EL “MUDO" RODRÍGUEZ JUEGA AHORA COMO LATERAL DERECHO Y EL DOMINGO SE DESPACHÓ CON DOS GOLES.

#PuertoNuevo Le ganó 3-1 a Juventud Unida con doblete de Nicolás Rodríguez (foto) y un golazo de mitad de cancha de Agustín Campana. Así se repuso de la derrota en el debut ante Dep. Paraguayo. pic.twitter.com/hq5A0OP6dA — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 15, 2019

