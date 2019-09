La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/sep/2019 Choque y caso testigo en barrio Lubo







Chocó con su moto a un auto, mientras transportaba una menor. Pero mientras llegaba la policía, hizo retirar la moto y a nena de la escena. El Corsa salía hacia la colectora San Luis y cuando toca el freno, ya era tarde: una moto 110 cc conducida por una mujer que transportaba a una menor, lo impacta a la altura del faro izquierdo. Cuando llegó el móvil del Comando Patrulla Campana, la mujer estaba sentada sobre la banquina, pero faltaba la moto y la nena. "A la moto la hice llevar, porque tenía miedo que me la saquen", habría dicho la mujer. Consultada al respecto por La Auténtica Defensa, la productora y asesora de seguros generales, Paula Borghetti, comentó: "Reclamar, todos tenemos derecho a reclamar lo que sea. La cuestión es si se da lugar o no al reclamo. Si tenía miedo que le lleven la moto, posiblemente no tendría seguro o peor, tal vez no tenía papeles. Pero al no estar el vehículo en el lugar de la escena, creo que ahí termina todo. ¿Qué se sabe si fuera de la escena no rompieron más aun la moto, o directamente la cambian por otra más costosa? Ni hablar de que tampoco estaba la nena. En una oportunidad, tuve un caso de un choque en el que me cambiaron al acompañante por una persona más golpeada que la original. ¿Y si la nena no tenía lesiones aparentes pero ameritaba revisarla al menos por el SAME? Pero claro, ante la situación, si el hombre ve que se llevan a la moto y a la nena, y decide irse, por ahí hasta le reclaman fuga y abandono de persona. Hizo bien en quedarse, no tenía nada que ocultar. La balanza tendría que estar más equilibrada: si al momento de un choque, no están los papeles, la moto se tiene que incautar. Después, demostrarás que es tuya y pagarás lo que tengas que pagar para que pueda volver a circular".

La accidentada esperó a la policía sentada en la banquina. Cuando llegó el Comando, la menor y la moto ya no estaban.

#Dato Choque de auto y moto en San Luis y Colectora de barrio Lubo. El Corsa salía con giro colocado y la moto 110 impacta en su faro izquierdo. La mujer iba con una nena, no quiso asistencia de SAME, dijo que retiraron la menor y la moto por temor a que se la saquen. CP??zona 6 pic.twitter.com/ZCW5JKkOFd — Daniel Trila (@dantrila) September 15, 2019

