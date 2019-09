La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/sep/2019 En una reunión con funcionarios:

Vecinos de Ariel del Plata reclamaron mayor accionar policial







Aseguran que la presencia de patrulleros es habitual, pero solicitaron que intervengan ante la circulación de sospechosos o la concentración de jóvenes consumiendo drogas o alcohol en la plaza. Desde el Municipio remarcaron la importancia de usar la app Alerta Campana. Vecinos del barrio Ariel del Plata mantuvieron una reunión ayer con funcionarios del área de seguridad de la Municipalidad de Campana y también con el titular de la Policía Local, luego que recrudeciera la cantidad de delitos que sufren en el barrio. En la sociedad de fomento de Aguiar y Mollo, los habitantes del barrio expusieron su problemática frente a Abel Milano, secretario de Prevención Ciudadana; su lugarteniente, Nerio Nogueira, director general de Planificación y Coordinación Operativa; y el subcomisario Juan Gómez. "Últimamente venimos teniendo varios hechos en el barrio, repitiéndose lo que había sido un año atrás. Los llamamos para que vengan, tomen conocimiento real y ver de qué manera se puede solucionar", explicó a la prensa Juan Manuel Donate, presidente de la entidad fomentista. Los vecinos detallaron los últimos delitos sucedidos en la zona, la mayoría correspondientes a la modalidad escruche, aunque también hubo robos a mano armada en distintos comercios. También reclamaron por el accionar de la Policía que, aseguran, puede hacer más para prevenir. "Hoy en día el principal problema es la gente que se escucha arriba de los techos. A una vecina ya le abrieron una puerta y hubo robos a mano armada en la galería comercial", precisó Donate, quien señaló que en el barrio "hay presencia policial, pero falta accionar". "Si hay grupos en la plaza, queremos que la Policía baje, hable con ellos, que miren si están tomando alcohol o se están drogando. Si no están haciendo nada, que los dejen. Pero si están rompiendo algo o consumiendo una sustancia que los altera, que actúe", reclamó. El sábado delincuentes intentaron entrar a la casa de una vecina en Bravo y Coltelli, aunque fueron ahuyentados cuando se disparó la alarma. La Policía advirtió que una de las puertas de acceso a la propiedad estaba abierta y dio aviso a la dueña, que debió regresar apenas 20 minutos después de haberse ido de su hogar. Los habitantes de Ariel del Plata apuntan a jóvenes que se reúnen por lo general en la plaza central del barrio y allí se drogan o toman alcohol, producen actos de vandalismo o espían los movimientos de las casas aledañas. Además, se quejaron por los desmanes que se registran los días de partido de la Liga Campanense de Fútbol, con pirotecnia, bombos y hasta ataques a autos estacionados en los alrededores. En los últimos años, el Municipio llegó a Ariel del Plata con la mayoría de los recursos de seguridad disponibles, desde móviles y efectivos policiales de a pie hasta cámaras de videovigilancia. Milano reconoció que en épocas pasadas el barrio había sido "severamente afectado" por menores de edad que se valían de su inimputabilidad para cometer diversos ilícitos, pero señaló que comparativamente el número de delitos registrados bajó y solicitó la ayuda de los vecinos mediante el uso de la aplicación digital Alerta Campana. Precisamente, Milano y Nogueira ayer asistieron en la instalación y prueba de la app a varios vecinos. "Es fundamental. Este es un barrio en el que hemos llegado con cámaras nuevas y otras herramientas de las que disponemos para que el vecino viva mejor. Si llega una denuncia por Alerta Campana, pronto la Mesa de Enlace puede despachar la móvil policial afectado al barrio y dirigir las cámaras de video para la búsqueda de los sospechosos, lo que permite llegar a tiempo", explicó el funcionario. Asimismo pidió a los vecinos usar la herramienta para hacer prevención, denunciando si ven conductas sospechosas en el barrio o sujetos alterados en la plaza. "Llegará el patrullero y los identificará", afirmó. "Tenemos una muy buena relación con los vecinos de Ariel del Plata. No siempre hemos venido por cuestiones de hechos actuales, siempre hemos estado presentes, aun cuando no tenía nuevas cámaras o más patrulleros para darles. Me recordaban hace un momento que vinimos al barrio para mantener una reunión como la de hoy a los pocos días de haber asumido allá por el 2015. Es una característica de esta gestión estar escuchando al vecino todo el tiempo", manifestó. Durante la charla con los vecinos, Milano reveló que a lo largo del año la Justicia aprehendió a 84 menores de edad cometiendo diversas clases de delitos. La mayoría, lamentó, recuperaron la libertad a las pocas horas.

Buena presencia de habitantes del barrio en la sociedad de fomento para exponer sus reclamos.





La plaza del barrio, foco de conflicto para los vecinos.





Las calles de Ariel parecen haber sido ganadas de nuevo por la inseguridad.



