La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/sep/2019 Por primera vez, el SAME Campana brindó asistencia en la Isla







Con ayuda de Prefectura, una unidad sanitaria recorrió varios kilómetros por caminos de tierra y río para socorrer a un hombre que había sufrido un accidente en moto. Por primera vez, el SAME Campana llegó a la isla para brindar asistencia a una persona que sufrió un accidente en moto. El hecho sucedió el domingo cuando un hombre circulaba en moto con su hijo y, tras perder el control, cayó a un zanjón donde quedó inmovilizado. Por ello, sus allegados decidieron solicitar asistencia médica que arribó al lugar con una ambulancia de alta complejidad luego de un importante operativo debido a que el accidente ocurrió en un sector de la isla de difícil acceso. Con ayuda de Prefectura, la unidad sanitaria recorrió varios kilómetros, primero trasladándose en balsa y, luego, continuando su trayecto por caminos de tierra. El operativo –que duró cerca de una hora y media- permitió que por primera vez un médico llegue a este sector para brindar asistencia inmediata ya que hasta el momento eran los propios isleños quienes trasladaban al paciente hasta el continente donde lo esperaba la ambulancia. El SAME trasladó al herido de 41 años al hospital municipal San José pero debido a su delicado estado fue derivado, primero, a un nosocomio de Escobar, y luego, a un centro de mayor complejidad de Capital Federal.



Por primera vez, el SAME Campana brindó asistencia en la Isla

