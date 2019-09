Denuncian el uso de recursos municipales para la colocación de cartelería de Juntos por el Cambio

"Una camioneta sin patente, estacionada en medio de la calle y en horario laboral, tenía a tres empleados en plena tarea partidaria" sostuvo el candidato a Concejal por el Frente de Todos, Joel Vallomy. Además, desde el equipo de campaña de Rubén Romano denunciaron el desmantelamiento de todo el material publicitario de la fuerza: "solo quedaron en pie los carteles de Abella, ocultando a Vidal y a Macri". Desde el equipo de campaña del Frente de Todos denunciaron al oficialismo por el uso de recursos municipales en tareas netamente proselitistas. "Esta mañana, fuimos testigos del inicio de la campaña sucia y de la impunidad con la que se maneja el Intendente Abella, quien a menos de dos días de haberse lanzado en campaña ya ordenó a su tropa cómo debe accionar, traicionado por la preocupación que le genera el fin de la era macrista que también se palpita en nuestra Ciudad" expresó el candidato a Concejal por el Frente de Todos, Joel Vallomy. Al respecto, detalló: "Una camioneta Ford Ranger blanca, sin patente, estacionada en medio de la calle, frente a la plaza y en horario laboral, tenía a tres empleados en plena tarea partidaria" sostuvo el candidato, quien se mostró preocupado por la situación: "tenemos contacto muy cercano con los trabajadores, y muchos de ellos nos dicen que son obligados o presionados para realizar tareas de campaña, incluso arriesgando su integridad física. También ocurre con la entrega de folletos en las sombrillas plantadas en las esquinas. Queremos que los empleados municipales tengan la libertad de decidir a qué candidato acompañar, y hacerlo en su tiempo libre y no durante el horario en el que los campanenses les pagamos el sueldo" afirmó. A la denuncia, además, otro de los integrantes de la lista opositora, Emanuel Vera, sumó el reclamo por el desmantelamiento de la publicidad gráfica de Rubén Romano. "Nos han retirado una gran cantidad de carteles. No sabemos el motivo. Solo quedaron en pie los de Abella, ocultando a Vidal y a Macri. De más está decir quién los retiró. Pero la publicidad es solo un detalle. Los vecinos quieren saber cómo el próximo Intendente gestionará ante la Provincia y la Nación las obras y los recursos que Campana necesita. Nos queda la tranquilidad de saber que Rubén Romano ya se encuentra trabajando junto a Axel Kicillof y Alberto Fernández en los temas que necesitan urgente atención en la Ciudad, mientras el candidato oficialista juega a escondernos los carteles como si no hubiese cosas importantes por resolver" finalizó el candidato a concejal por el Frente de Todos.

La camioneta sin patente, y los tres trabajadores colocando carteles frente a la Plaza.



Denuncian el uso de recursos municipales para la colocación de cartelería de Juntos por el Cambio

