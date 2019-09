La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 17 de Septiembre







DÍA DEL PROFESOR En este día se conmemora el fallecimiento de José Manuel Estrada, profesor, escritor y político. José Manuel Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio de San Francisco, institución en la que aprendió sobre teología y religión, materias fundantes de su pensamiento católico. Apasionado por la historia, comenzó una larga tarea de investigación que culminó con la publicación de "Al descubrimiento de América", obra con la que, a los 16 años, ganó un concurso del Liceo Literario; más adelante, la publicación de "Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII" le vale el reconocimiento como "el primer escritor del país". Sus conocimientos sobre la historia argentina lo destacaban tanto que a los 23 años dictó un curso en la Escuela Normal de Profesores; el mismo fue tan exitoso que en el año 1868 publicó "Lecciones de Historia argentina". Un año después, fue designado titular de la Cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires, clases que serían publicadas con el título "La política liberal bajo la tiranía de Rosas", y jefe del Departamento de Escuelas. En el año 1876 fue nombrado rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde agregó temas de la historia argentina al plan de estudios: "¡Desgraciados los pueblos que olvidan! […] ¡Demos gracias al cielo, porque sabemos glorificar a San Martín; démosle gracias al cielo porque sabemos execrar a Rosas!" En 1883 fue electo presidente de la Unión Católica, partido político con el que en el año 1886 ocupa el cargo de diputado nacional, fiel a los ideales del partido se opuso férreamente a la ley del matrimonio civil y la educación laica. Falleció en el año 1894 en Asunción, Paraguay.

FALLECE CHINA ZORRILLA Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz nació el 14 de marzo de 1922 en Montevideo. Hija de José Luis Zorrilla de San Martín, importante escultor uruguayo responsable del "Monumento al Gaucho", pasó su infancia en París paseándose por el taller de su padre. Después de un tiempo, la familia regresó a Uruguay, en ese entonces "China" enloquecía a sus padres recitando poemas: "el único que me incentivaba era mi abuelo, el poeta. `Me vas a dar el gusto que no me dieron ninguno de mis hijos, vas a ser actriz´, me dijo un día. Mis tíos lo retaban. `No le metas esas ideas en la cabeza´, le pedían escandalizados." A los 21 años debutó en el teatro con la obra "La anunciación de María" de Paul Claudel. Dos años después, el despliegue de su talento le dio una beca para estudiar en la Real Academia de Arte Dramático, prestigiosa escuela ubicada en Londres, donde perfecciona su actuación. En su regreso a Uruguay volvió al teatro con la obra "Una familia feliz" y fundó junto a Antonio Larreta y Enrique Guarnero el Teatro de la Ciudad de Montevideo. Años en los escenarios de los teatros harían que su llegada a nuestro país fuera recibida con un papel en la película "Un guapo del 900", film en el que debutó en la pantalla grande; luego le siguieron "Heroína", "Los gauchos judíos", "Conversaciones con mamá", "Darse cuenta", "Elsa y Fred" y la inolvidable "Esperando a la carroza"; por otra parte se destacó en el programa televisivo "Alta Comedia". Falleció a los 92 años, en el año 2014, en Montevideo, Uruguay. GUNS N´ROSES LANZA "USE YOUR ILLUSION" Un día como hoy en el año 1991, Guns N´ Roses lanzaba en conjunto "Use your Illusion I" y "Use your Illusion II". Enfocados en el nuevo proyecto empezaron a grabar en el año 1990, sin embargo, el serio problema con las drogas que tenía el baterista Steven Adler representó un obstáculo para la banda que no tuvo otra opción que sacarlo y reemplazarlo por Matt Sorum, entonces baterista de "The Cult"; por otra parte, un nuevo integrante se sumó y ese fue el tecladista Dizzy Reed. Al respecto de los discos Axl Rose le diría a la revista Rolling Stone: "no estábamos lanzando algo para ser estrellas de rock. Queríamos hacer algo que significara todo para nosotros". Entre las canciones de los álbumes se encuentran "Don´t Cry", "November Rain", "Dust N´ Bones", "Coma", "Bad Obsession", "Estranged", "You could be mine" y "Civil War". Una curiosidad es que las portadas de los discos son un fragmento de la pintura "La escuela de Atenas" de Rafael Sanzio.

