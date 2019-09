La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/sep/2019 DT de Villa Dálmine:

El entrenador violeta se volvió de Junín con "una sensación de injusticia" por la derrota sufrida ante Sarmiento. "Logramos ser superiores, pero no pudimos cristalizarlo en el marcador", señaló, al tiempo que aseguró que hubo falta sobre Sansotre en la jugada del gol. PRIMERA NACIONAL El pasado sábado, Villa Dálmine sufrió en Junín una derrota difícil de digerir en lo inmediato, porque Sarmiento le arrebató el partido en los minutos finales, después de un trámite en el que el Violeta no sólo había jugado mejor, sino que además había dispuesto de las mejores oportunidades de gol. Encima, en la acción que marcó la diferencia hubo una clara infracción de Fernando Núñez sobre Nicolás Sansotre para que Facundo Castet tuviera el espacio necesario para desbordar y lanzar el centro que Pablo Magnín transformó en el único tanto de la tarde. Todo eso trató de analizar el DT Lucas Bovaglio en la zona de vestuarios del estadio Eva Perón: "Me quedó una sensación de injusticia, porque nos quedamos con las manos vacías en un partido en el que fuimos superior a nuestro rival, en una cancha difícil, ante un rival que seguramente será protagonista en la pelea por el ascenso. Logramos imponernos, logramos ser superiores, pero lamentablemente no pudimos cristalizarlo en el marcador. Tuvimos situaciones de gol, en algunas nos faltó un pase más claro y en otras tener mayor precisión en la definición. Pero estoy tranquilo, porque hacemos todo lo anterior para generar situaciones. No es sencillo conseguir lo que demostró hoy este equipo. Hoy nos faltó contundencia, pero con trabajo e insistencia eso se puede conseguir", señaló en diálogo con la transmisión de Juego Limpio (FM Santa María 91.3Mhz). Y sobre la acción que derivó en el gol de la victoria de Sarmiento no dudó: "Fue foul y lo pedimos en el momento, no cuando la pelota ingresó en el arco. Fue una cortina, que en el fútbol no puede haber. El delantero de Sarmiento se desentendió de la jugada para chocar y desestabilizar a Nico cuando estaba yendo a marcar a Castet. Pero los árbitros se equivocan y aunque se han equivocado mayormente en contra nuestra hasta acá, quizás en un futuro sea al revés". Finalmente, el entrenador Violeta fue consultado sobre el impacto que podría generar esta derrota en el plantel y respondió haciendo hincapié en lo positivo que le dejó el encuentro ante Sarmiento: "El hecho de entregar todo, jugar y ser superior al rival, demostrando que fuera de Campana se pueden tomar riesgos y ser protagonista, me parece que es un estímulo. Más allá del dolor y la bronca que genera haber hecho un esfuerzo enorme y no cosechar nada, me parece que si los jugadores logran entender lo que hicieron en Junín, deben tomarlo como un estímulo. Cuando ellos están con confianza pueden ser superiores a cada rival". En zona de vestuarios, quien también dialogó con la transmisión de Juego Limpio, fue el mediocampista Nicolás Del Priore, que hizo su balance de la presentación de Villa Dálmine en el estadio Eva Perón: "Fue un partido en el que tuvimos varias situaciones de gol, pero no la pudimos meter y en una jugada polémica sobre el final nos quedamos sin nada". A su vez, el ex Independiente y Defensores de Belgrano comparó esta presentación en relación a lo que habían acontecido en Tucumán frente a San Martín en la anterior salida como visitante del equipo de nuestra ciudad: "En Tucumán defendimos bastante. Hoy tuvimos mayormente la pelota, jugamos mejor y contamos con situaciones para marcar la diferencia. Pero no las pudimos concretar", explicó Del Priore, quien sufrió un traumatismo en su tobillo y, por ello, Bovaglio optó por reemplazarlo por Carrizo cuando transcurría el segundo tiempo.

