Liga Campanense:

Los líderes igualaron 3-3 en el partido más destacado de un fin de semana que sólo tuvo cinco encuentros. En el Grupo A, Deportivo San Felipe le ganó al puntero, Defensores de La Esperanza. El fin de semana se disputó parcialmente una nueva fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol: de los ocho encuentros programados se jugaron solamente cinco, dado que los tres partidos que habían sido pautados el domingo en cancha de Leones Azules debieron ser suspendidos. El resumen de lo jugado en cada una de las zonas fue el siguiente: GRUPO A Deportivo San Felipe consiguió un gran triunfo al vencer 2-0 a Defensores de La Esperanza, el líder de la zona, con goles de Héctor Vallejos y Brian Pérez. Con estos tres puntos, el Aurinegro llegó a los 30 puntos y dio un paso muy importante en su lucha por lograr la clasificación al Hexagonal Final. El otro encuentro que se disputó en este grupo se jugó el sábado: El Junior le ganó 2-1 a Malvinas, que no pudo aprovechar su oportunidad de avanzar en la tabla. En tanto, Lechuga vs Juventud Unida y Deportivo San Cayetano vs Desamparados quedaron suspendidos, mientras que el duelo Villa Dálmine vs Deportivo Río Luján quedará vacante porque ambos conjuntos se retiraron del torneo. Por su parte, Mega Juniors, escolta de Defensores de La Esperanza, quedó libre en esta jornada. GRUPO B El partido más importante de la fecha se jugó el domingo, cuando se enfrentaron los líderes Las Campanas y La Josefa. Y el duelo entre el campeón y el subcampeón vigente terminó nuevamente en empate: esta vez fue 3 a 3. Las Campanas aprovechó un inicio dubitativo de su rival y tuvo un comienzo contundente: se escapó 3-0 en el marcador con dos goles de Enzo Ramallo y uno de Diego Gómez. Sin embargo, La Josefa reaccionó y alcanzó la igualdad con dos tantos de Daniel Canale y uno de Fernando Criado (de penal). De esta manera, ambos equipos siguen liderando la tabla, ahora con 33 puntos. Y, además, mantienen la diferencia de tres unidades sobre Albizola FC, que el sábado había empatado 1-1 con Atlético Las Praderas (Brian Aranda marcó para el equipo del Km 70, mientras que Lucas Queipo anotó para el Verdiblanco). El que disfrutó de esos empates fue Otamendi FC, que sumó de a tres en esta fecha (debía medirse con el retirado Puerto Nuevo), igualó la línea de Albizola y le descontó puntos a los líderes, con dos y tres partidos jugados menos. La acción de esta 17ª fecha se completó con el triunfo de Villanueva, que le ganó 3-2 a Barrio Lubo con un doblete de Alexis Almirón y un gol en contra. Para los perdedores, Marcelo Barrios convirtió ambos tantos. En tanto, el encuentro Leones Azules vs Las Palmas fue postergado, mientras que Real San Jacinto quedó libre.

LA JOSEFA ARRANCÓ DUBITATIVO Y QUEDÓ 0-3 EN EL MARCADOR. PERO REACCIONÓ Y LLEGÓ AL EMPATE CON GOLES DE DANIEL CANALE (2) Y FERNANDO CRIADO.





SAN FELIPE LE GANÓ 2-0 A DEFENSORES DE LA ESPERANZA Y DIO UN PASO CLAVE PARA LLEGAR AL HEXAGONAL FINAL. POR ESO LA ALEGRÍA EN EL FESTEJO.



