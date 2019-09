En la primera Muestra Abierta de Proyectos Estudiantiles (Mapex) de la ETRR, que fue visitada por familiares, vecinos y empleados de Tenaris, compartieron los resultados de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Desde soluciones para prevenir la caída de tensión en las líneas de distribución eléctrica hasta perfiles de Instagram que enseñan historia en primera persona. De sistemas automatizados para el control de consumo de agua en el hogar hasta ideas originales para facilitar el trabajo de los horticultores del sector insular. La Escuela Técnica Roberto Rocca ayer demostró ser un centro de innovación que tiene como protagonistas a sus estudiantes y el equipo docente que los respalda. "A partir de la pregunta disparadora sobre cómo disminuir el uso de pantallas utilizando la electrónica en juegos clásicos creamos a Dartho", explicó Antonella De Cía, de 5 Electrónica (Tel), al cronista de LAD que recorrió la muestra. La invención consistía en un juego de dardos con sensores que detectaban la ubicación lograda y asignaban los puntos a los jugadores dependiendo el turno de tirada. El proyecto fue uno de los premiados al final de la jornada, cuando se revelaron las preferencias de un jurado compuesto por docentes, empleados de Tenaris e incluso periodistas locales. Durante todo el día el establecimiento fue un desfile de familias, vecinos y referentes del mundo corporativo ansiosos por conocer los resultados del trabajo de los alumnos a lo largo del año. Y la primera Muestra Abierta de Proyectos Estudiantiles (Mapex) no los defraudó. "Nosotros estamos proponiendo una mejora en el mantenimiento de los aisladores de las líneas de eléctrica. Sabemos que en las de alta tensión se hace, pero en las de distribución no", compartió Emanuel Karabin, de 4º Electromecánica (Tem). Su equipo montó una maqueta a escala del sistema, consistente en una unidad móvil con un compresor y mangueras que se conectan a un circuito de cañerías en la base de los postes de tensión para llevar aire a presión hasta la cima, limpiando así de polvo los aisladores y evitando la generación de arcos eléctricos que produzcan la caída del suministro. "A la larga esto será más eficiente que el método usado en las líneas de alta tensión", aseguró el alumno. Es que los trabajos incluían además el cálculo de costos, los materiales de fabricación, tiempo de implementación y hasta el diagrama de potenciales mejoras a ser aplicadas en una instancia posterior. Mapex fue el marco para mostrar en acción la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que arranca con una indagación detonante, sigue con la coordinación de un equipo, atraviesa una fase de investigación y concluye con el planteo de soluciones. Al mismo tiempo, la muestra les dio la oportunidad a los chicos de poner en práctica su habilidad para la oratoria, presentación y poder de síntesis frente los visitantes. "Uno de los ejes que trabajamos es que los proyectos deben apuntar a una mejora de la sociedad, y obviamente los chicos llevan eso a la realidad más cercana", amplió Ludovico Grillo, director de la ETRR. Gracias a ese linea-miento en Mapex pudo encontrarse asimismo una propuesta para mejorar las condiciones de trabajo de los horticultores del Delta campanense a través de maquinaria que simplifica y distribuye las cargas de fuerza. Estudiantes de primer año explicaron con sumo detalle el funcionamiento de un sistema de riego capaz de captar el agua de lluvia y, a la vez, elevar a nivel de flotación los cajones de huerta en caso de inundaciones. A pocos metros, otro equipo había desarrollado una estructura con un aparejo de poleas y sogas para facilitar el trabajo horticultor a ancianos y personas con discapacidad. Como es habitual en los proyectos de la ETRR, la sustentabilidad dejó su impronta. Gonzalo Mouriño integró el equipo de 7º Electrónica que ideó el Aqua Afford, un circuito integrado de regulación, medición y control de la cantidad de agua que cada persona del hogar usa para bañarse. "En Argentina se usa más del doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Haciendo una estimación rápida en base a la cantidad de habitantes, en Campana pensamos que Aqua Afford podría ahorrar cerca de 14 millones de litros de agua por día", comentó el estudiante, mientras un balde se llenaba de agua y la canilla cortaba tras verter exactamente un litro de agua al envase. Hubo también trabajos de tecnología aplicada al aprendizaje de materias humanísticas. Con Historipreguntas, los visitantes de la muestra pusieron a prueba su conocimiento sobre civilizaciones de la antigüedad. El proyecto Historia en Redes pensó en usar cuentas de Instagram para recrear sujetos históricos del ayer -como inmigrantes y gauchos- y contar cómo era la época que les tocó vivir. Y estudiantes de 4º Tel analizaron a fondo las características socioeconó-micas de países como Haití para proponer políticas que ayuden a su desarrollo. Mapex no hubiese sido posible sin el respaldo del plantel directivo y docente de la ETRR. Durante el verano, 25 profesores realizaron una capacitación en aprendizaje basado en proyectos y fueron quienes lideraron su implementación en distintas materias. "Hoy hay 224 proyecto presentados, mucho trabajo", destacó el director Grillo. "Y la posibilidad de comunicarlo es altamente motivador para los chicos", subrayó.

Estudiantes de la ETRR demostraron su inventiva y conocimientos en MAPEx





En la muestra abierta de proyectos, los alumnos fueron los protagonistas.





"Hoy hay 224 proyecto presentados, mucho trabajo", destacó el director Grillo.

Se construyeron un total de 224 proyectos en 23 materias, en 3 ejes: innovación, desarrollo comunitario, medio ambiente y sustentabilidad. pic.twitter.com/mWfQcXUGPJ — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) September 17, 2019 El objetivo de “Mapex” es compartir a toda la comunidad educativa y visitantes los proyectos en los que estuvimos trabajando desde el inicio de año. Daniel Barrio es profesor del área técnica y nos cuenta cómo vivió este proceso. pic.twitter.com/tW5AHsQj0r — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) September 17, 2019 ¡Recarga tu curiosidad: en un evento para toda la comunidad!

Vení a la Muestra Abierta de Proyectos Estudiantiles #MAPEx, una jornada en la que los estudiantes de la @etrrar, compartirán los proyectos en los que estuvieron trabajando durante todo el año.

¡Te esperamos! pic.twitter.com/WU6p45h0Lm — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) September 17, 2019 Arranca #mapex #ahora en la @etrrar pic.twitter.com/PxfLc7kGvh — Ludovico Grillo (@ludovicogrillo) September 17, 2019 #Ahora da comienzo la Muestra Anual de Proyectos de la Escuela Técnica Roberto Rocca (MAPEx) 2019. pic.twitter.com/8YwQ0sVoBs — Fernando Andrioli (@frandrioli) September 17, 2019

Escuela Técnica Roberto Rocca:

Estudiantes demostraron su inventiva y conocimientos en MAPEx

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: