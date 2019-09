Al igual que el viernes pasado, tuvo lugar un nuevo accidente en la esquina de la placita del barrio Villanueva. El sábado pasado dábamos cuenta de un fuerte accidente protagonizado por dos motos en la esquina de San Lorenzo y Casilla, una de las esquinas de la placita del barrio Villanueva por donde es frecuente que se circule a alta velocidad. Sólo dos días después, el domingo por la noche un nuevo choque tuvo lugar en el mismo lugar, entre un Fiat Palio y una moto Gilera Smash. El motociclista no llevaba casco y además de politraumatismos, tenía una herida en su cabeza. Intervino SAME y Comando Patrulla Campana.

EL CHOQUE ANTERIOR #Dato Choque de dos motos en San Lorenzo y Castilla, plaza de Villanueva. Un joven de 17 años que iba en una moto 110 resultó con politraumatismos y debió ser trasladado por SAME 3, las jóvenes con la otra moto rota perdiendo aceite se dieron a la fuga, CP zona 5 pic.twitter.com/GOdYbi25cF — Daniel Trila (@dantrila) September 14, 2019

San Lorenzo y Castilla, otra vez

