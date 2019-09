La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/sep/2019 Se celebró el 102º Aniversario de la Escuela Normal







El Intendente Sebastián Abella estuvo presente en el emotivo festejo junto a alumnos, ex alumnos, docentes, directivos y autoridades educativas. Se llevó a cabo la celebración del 102º Aniversario de la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa en la que participaron alumnos, ex alumnos, docentes y directivos de la institución, incluyó emotivas palabras de la directora del nivel secundario, Cristina Negri, quien destacó la trayectoria de la institución y el trabajo articulado entre todos los niveles. El intendente Sebastián Abella participó, junto a parte de su equipo, del festejo del centenario establecimiento educativo, ícono de la educación pública de la ciudad de Campana. "Hay muchos proyectos pedagógicos ya que los alumnos además de las clases formales cuentan con proyectos tecnológicos específicos que los habilita para luego posicionarse mejor cuando tienen su título de bachiller en alguna empresa", destacó Negri. Además, hubo unas conmovedoras palabras de Irma Arrúa en representación de la comisión de ex alumnos, que este 2019 celebran sus Bodas de Oro como egresados. Miriam Migueles y José Piazza aportaron música al festejo con una excelente interpretación y un grupo de estudiantes realizó un número artístico de danzas. Por su parte, el jefe comunal destacó su compromiso con esta histórica institución y recordó que "el Municipio acompañó con una gran inversión durante el Centenario". Finalmente, comentó: "Esta escuela es un emblema para Campana. Por estas aulas pasaron muchos de quienes hoy son profesionales de la ciudad como también aquellos que desde diferentes roles contribuyen su crecimiento". Abella estuvo presente junto a la subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación del Municipio, Nelda García, y autoridades educativas de la ciudad.

La escuela celebró su 102 aniversario.





El intendente Sebastián Abella Acompanó el acto por el 102º aniversario de la ENEC





La directora junto a los abanderados.





Representantes de la promoción 1969 que cumple las bodas de oro.





Alumnos agasajaron a la escuela.

