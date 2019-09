La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/sep/2019 Cientos de vecinos disfrutaron de "Baila baila Campana"







Con el acompañamiento del Municipio a través de Campana Joven, academias de danzas de Campana, Zárate y Tigre se lucieron en un gran festival. El intendente Abella acompañó la propuesta. La plaza Eduardo Costa convocó el sábado a cientos de vecinos para disfrutar del festival "Baila baila Campana". Con la organización del Juan Colarussa y el acompañamiento del Municipio a través de Campana Joven, los bailarines de la zona se lucieron sobre el escenario. Además de la propuesta artística, hubo food trucks y estuvo presente el tradicional Paseo de Artesanos. En nombre de Campana, participaron la Academia Municipal de Claudia Giuppone, Academia de Danzas Árabes Shamsa Zareen, Estudio de Danzas Nuevo Tiempo (Ballet Martín Fierro), Studio de Danzas y Arte Nilda Caballero, Casanova Arte Studio y MOX – Our Voice. Allí, los bailarines presentaron una gran variedad de ritmos y coreografías demostrando su talento y todo lo aprendido en cada una de las academias. Fue también un espacio para que el público presente pudiese conocer cuál es la oferta de danzas que hay en la ciudad disfrutando a la vez de un gran espectáculo. Además, se sumaron como invitados el Estudio de baile M&M Dancer de Zárate y Eclipse Estudio de Tigre. Cada una de las academias presentes recibió un reconocimiento por su participación en el festival. La jornada también tuvo un fin solidario ya que se reunió una importante cantidad de alimento no perecedero que será destinado al comedor "Nuestra voz" del barrio Lubo donde, durante el Día del Niño, el programa "Soy joven, soy voluntario" estuvo participando de la celebración. "Este tipo de propuestas son excelentes. No solo porque los vecinos pueden disfrutar de números artísticos compartiendo una agradable jornada al aire libre y familia sino porque tiene a los jóvenes como protagonistas", comentó el intendente Sebastián Abella mientras acompañó a los vecinos y artistas. Y para completar, mencionó que "desde el Municipio estamos siempre pensando en brindarle a nuestros jóvenes espacios para la expresión, la diversión y acceso a la cultura". Junto al jefe comunal también estuvo presente el director de Juventud, Iván Gómez, y el equipo de Campana Joven.

Una numerosa cantidad de público disfrutó de la propuesta artística.





Se presentó una gran cantidad de estilo y ritmos.





Todos los bailarines se lucieron.





El intendente Abella acompañó la propuesta.

Saludando a los vecinos que se sumaron a disfrutar del evento de danzas Baila Baila Campana pic.twitter.com/QlNh2mnYEB — Sebastian Abella (@SebaAbella) September 14, 2019 Recorriendo la Feria de artesanos en la plaza Eduardo Costa pic.twitter.com/Kcb2Wd8Gj9 — Sebastian Abella (@SebaAbella) September 14, 2019

