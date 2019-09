Choque entre un Polo y un C3

Fue el domingo por la tarde. Una menor trasladada por el SAME. En la tarde del domingo, alrededor de las 18:30, tuvo lugar un choque entre un Citroën C3 rojo y un VW Polo color gris. El hecho ocurrió en la intersección de Liniers y Belgrano dejando como saldo una menor con traumatismos, que fue trasladada por el SAME, y daños materiales. Según trascendió, el C3 venía por calle Liniers, y el Polo circulaba por Belgrano al momento del impacto. Intervino Comando Patrulla Campana.

Una menor con golpes fue trasladada por SAME 3 al hospital, por precaución. Presente el móvil CP zona 5 pic.twitter.com/A88ytT8vML — Daniel Trila (@dantrila) September 15, 2019

