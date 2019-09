Efemérides del día de la fecha: 18 de Septiembre

DÍA MUNDIAL DE LA QUIROPRAXIA El origen de esta celebración se remonta al año 1895 cuando el doctor Daniel David Palmer descubre la quiropraxia atendiendo al conserje Harvey Lillard, sordo hace 17 años debido a un accidente; el médico examinó su columna y notó que tenía una vértebra desplazada por lo que procedió a recolocarla, fue así como Lillard recuperó la audición. Palmer creyó haber encontrado la cura para la sordera, sin embargo, después de atender a pacientes que la padecían comprobó que estaba equivocado y que había encontrado una nueva forma de mejorar la salud de los pacientes. Para perfeccionar este descubrimiento volvió a estudiar anatomía y fisiología y para el año 1897 fundó el "Colegio de Quiropráctica Palmer". Recién en el año 1988 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una profesión.

FALLECE JIMI HENDRIX James Marshall Hendrix nació el 27 de noviembre del año 1942 en Seattle, Estados Unidos. Su infancia transcurrió en un ambiente hostil caracterizado por las constantes peleas de sus padres, la inestabilidad económica, las mudanzas frecuentes y el inminente divorcio que se concretó cuando él tenía 9 años. Refugiándose en la música, Jimi agarraba una escoba y simulaba tocar la guitarra, instrumento tan ansiado que tardaría años en llegar a sus manos; su padre, Al Hendrix, notaría la pasión de su hijo: "solía encargarle a Jimmy que limpiara la habitación mientras no estaba, cuando volvía encontraba cerdas de la escoba al pie de la cama. Yo le decía ´¿barriste el suelo?´ Y él decía ´Oh si´. Más tarde me enteré que él rasgueaba la escoba como si fuera una guitarra". Decidido a cumplir el sueño de su hijo, Al le dio un ukulele que encontró mientras trabajaba, aquel particular instrumento que sólo tenía una cuerda, se convirtió en un tesoro para Jimi que rápidamente aprendió a tocarlo. Su primera guitarra llegó cuando tenía 15 años, la misma era una guitarra acústica de segunda mano que su padre le había comprado a un amigo; escuchando y viendo a otros guitarristas Jimi logró dominar el instrumento con el que, al poco tiempo, formó su primera banda "The Velvetones". Sin embargo, ésta era constantemente eclipsada por las guitarras eléctricas, instrumentos que pasaron de ser un simple anhelo para convertirse en una necesidad de Hendrix; su padre lo volvió apoyar, ésta vez con una Supro Ozark 1560S con la que dejó su banda y comenzó a tocar con "The Rocking Kings". A los 19 años se enroló en el ejército y fue asignado a la 101ª División Aerotransportada en Fort Campbell, Kentucky, lugar en el que conoció a Billy Cox, bajista con el que formó la banda "King Casuals" cuando consiguieron la baja del ejército. Al mismo tiempo que se dedicaba a su nueva banda, Jimi llegó a tocar como músico de apoyo de reconocidos artistas como "The isley Brothers", Sam Cooke y "Little Richard". Luego del efímero paso de la banda "Jimmy James and the Blue Flames", en el año 1966, forma "The Jimi Hendrix Experience" y lanza los éxitos "Hey Joe","Purple Haze", "Foxy Lady" y "Voodoo Child (Slight Return)". Falleció a los 27 años, en el año 1970, en Londres, Inglaterra. SE ESTRENA LA PRIMERA PELÍCULA DE ANIMACIÓN CON SONIDO Un día como hoy en el año 1931, se estrenaba "Peludópolis", la primera película de animación con sonido. Realizada por Quirino Cristiani, italiano nacionalizado argentino, decidió hacer una sátira política sobre los acontecimientos de ese entonces; en la misma, el presidente Hipólito Yrigoyen, "El Peludo", está al mando de un grupo de piratas que invaden y expulsan de la nave del Estado al ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear, "El Pelado", y dirigen el barco a la isla de Quesolandia; Cristiani tenía casi terminada la película cuando en el año 1930, un grupo de militares encabezados por el general José Félix Uriburu realiza el golpe de Estado que derroca a Yrigoyen, esto provocó que tuviera que borrar mucho material e incluir a los generales como héroes que, a bordo de un barco de papel, intervienen el barco y toman el poder. A pesar de todo el trabajo realizado por Cristiani que fue guionista, productor y realizador del film, éste representó un estrepitoso fracaso que lo llevó al borde la bancarrota.



Efemérides del día de la fecha: 18 de Septiembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: