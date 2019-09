El candidato a Presidente por Consenso Federa consideró "Las políticas neoliberales nunca tienen éxito. Creciendo un 4% por año en el término de 13 o 14 años se duplica el ingreso de los argentinos" expresó en una entrevista televisiva. Lavagna manifestó que "la situación hoy está más contenida que hace 15 días atrás. Sencillamente, porque hay un nuevo equipo económico que ha tenido el coraje de dar vuelta gran parte de las políticas económicas que Macri y su equipo aplicaron al día siguiente de haber asumido". "No es cierto que la situación de la economía empeoró post PASO. La economía llega a las PASO en un estado de fragilidad total, el resultado electoral no es la razón. La razón es el fracaso de la política", sentenció el candidato. Consultado por el impacto que podría tener en la economía el próximo debate presidencial, respondió que "el debate no va a empeorar la situación económica. Puede agregar cosas respecto del futuro porque la explicación del pasado ya la he dado hasta el cansancio. Vale la pena el debate. Está demostrado: hicimos propuestas, dijimos lo que había que hacer en esta etapa que era sancionar la Emergencia Alimentaria". Por último, llamó a hacer una reflexión a la dirigencia nacional: "Un elemento que juega a mi juicio un papel central es la poca capacidad de la dirigencia argentina a decir lo que creen y adoptar políticas de acomodamiento a quienes ejercen el poder".



Para Lavagna "El Gobierno se equivocó desde el día uno"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: