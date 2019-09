Ayer se confirmó la designación a través de AFA. El encuentro se disputará el sábado desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. La derrota en Junín ya quedó atrás para Villa Dálmine, que ya tiene enfocados sus cañones hacia su próximo compromiso: Deportivo Riestra, este sábado desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El día y horario del cotejo fue ratificado el lunes, a pesar de algunas dudas que surgieron respecto al operativo policial por la atención que demandarán los festejos por el Día de la Primavera. Este encuentro, correspondiente a la sexta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, será arbitrado por Lucas Novelli, un referee que tiene un solo antecedente con el Violeta: el pasado 15 de febrero estuvo a cargo del partido que el equipo de nuestra ciudad perdió 1-0 como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (gol tempranero de Javier "Bicho" Rossi). A su vez, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de su designación, también anunció quiénes serán sus colaboradores el sábado en Campana: Mauricio Flores y Martín Vaccaro serán los asistentes, mientras que César Ceballo oficiará de cuarto árbitro. Esta sexta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional comenzará mañana jueves en Jujuy, donde Gimnasia recibirá a Quilmes. En tanto, la quinta jornada se cerró anoche con el empate 2-2 de Chacarita como local ante San Martín de Tucumán. Antes, a última hora del lunes, Tigre igualó 1-1 como local frente a Santamarina de Tandil. Con estos resultados, las principales posiciones de la Zona 2 quedaron de la siguiente manera: 1) Sarmiento y Quilmes, 11 puntos; 3) Deportivo Riestra, 10 puntos; 4) Santamarina, Tigre y Defensores de Belgrano, 8 puntos. 7) Villa Dálmine, Instituto, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy, 7 puntos.

LUCAS NOVELLI TIENE UN ÚNICO ANTECENDETE CON EL VIOLETA: LA DERROTA DE FEBRERO COMO VISITANTE ANTE CENTRAL CÓRDOBA (SDE). FECHA 6 - ZONA 1 VIERNES: 21.10 horas: Ferro C. Oeste vs Nueva Chicago / Emanuel Ejarque SÁBADO: 13.05 horas: Temperley vs Estudiantes / Ramiro López 15.30 horas: Atlanta vs Gmo. Brown (PM) / Andrés Gariano DOMINGO: 15.30 horas: Dep. Morón vs San Martín (SJ) / Gastón Suárez 16.00 horas: Estudiantes (RC) vs Mitre (SdE) / Nazareno Arasa 20.00 horas: Indep. Rivadavia vs Alvarado (MdP) / Sebastián Zunino LUNES: 21.10 horas: Platense vs Belgrano / Yamil Possi MARTES: 15.30 horas: Barracas Central vs Agropecuario / Lucas Comesaña FECHA 6 - ZONA 2 JUEVES; 21.10 horas: Gimnasia (J) vs Quilmes / Mariano González SÁBADO: 15.30 horas: All Boys vs Atlético Rafaela / Yael Falcón Pérez. 15.30 horas: Almagro vs Chacarita / Fabricio Llobet. 15.30 horas: Villa Dálmine vs Deportivo Riestra / Lucas Novelli DOMINGO: 16.00 horas: San Martín (T) vs Brown (A) / César Córdoba LUNES: 20.15 horas: Sarmiento vs Gimnasia (M) / Bruno Bocca 20.30 horas: Santamarina (T) vs Def. De Belgrano / Pablo Giménez MARTES: 21.10 horas: Instituto vs Tigre / Leandro Rey Hilfer #VillaDálmine Lucas Novelli será el árbitro del partido del sábado 15.30 como local ante Deportivo Riestra por la 6ta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. El referee tiene un solo antecedente con el Violeta: la derrota 1-0 con Central Córdoba (SdE) en febrero pasado. pic.twitter.com/3BW7JLUDIy — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 18, 2019

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Lucas Novelli dirigirá el partido ante Deportivo Riestra

