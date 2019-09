P U B L I C



Así lo anunció ayer la AFA. El árbitro será Marcos Recalde. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó ayer la programación de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera D y también la designación de árbitros para cada uno de los encuentros. Y en ese cronograma, el partido de Puerto Nuevo frente a Centro Español fue anunciado para el domingo a las 11 de la mañana con arbitraje de Marcos Recalde, aunque la fecha que todos tenían en el barrio Don Francisco era la del lunes a las 15.30 hs. Para este cotejo, el Gallego hará las veces de local en el estadio Carlos Sacaan de Ituzaingó, donde ya disputó su compromiso de la primera fecha (derrota 1-0 ante Atlas). Su segundo encuentro, en tanto, lo jugó ayer en el cierre de la segunda jornada: empató 1-1 como visitante frente a Yupanqui. El otro encuentro que se disputó ayer martes fue la victoria de Sportivo Barracas por 2-1 como visitante contra Atlético Lugano. Con ese triunfo, el Arrabalero se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones: con 6 unidades comparte el liderazgo junto a Liniers y Atlas. Por su parte, Puerto Nuevo quedó por ahora en el sexto puesto con 3 puntos junto a Juventud Unida y Defensores de Cambaceres.

Foto: Archivo. PRIMERA D - FECHA 3 SÁBADO: 11.00 horas: Juventud Unida vs Dep. Paraguayo / Nicolás Kresta - 11.00 horas: Liniers vs Lugano / Tomás Diulio DOMINGO: 11.00 horas: Muñiz vs Central Ballester / Guido Mascheroni. 11.00 horas: Def. de Cambaceres vs Yupanqui / Yamil Galván. 11.00 horas: Centro Español vs Puerto Nuevo / Marcos Recalde LUNES: 15.30 horas: Claypole vs Atlas / Lucas Ozuna MARTES: 15.30 horas: Sp. Barracas vs Argentino (R) / Felipe Viola #PuertoNuevo El domingo a las 11.00 visitará a Centro Español en cancha de Ituzaingó por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera D. El árbitro del encuentro será Marcos Recalde. pic.twitter.com/oxQrcmy78D — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 18, 2019

Primera D:

Puerto Nuevo visitará el domingo a la mañana a Centro Español

