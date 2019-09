P U B L I C











Néstor Oscar Bueri

La pelota sube por el aire sin saber que abajo la esperan un montón de piernitas de rodillas sucias, medias bajas en solo una pierna y algún botín desatado. La pelota desciende lenta y rebota contra el césped ya desaparecido de tantas corridas inocentes. Al volver a elevarse, unos ojitos de asombro acompañan su vuelo, algún flequillo rebelde nubla la vista y alguien salta alto como para alcanzarla antes que el resto. Y allá va la pelota traicionera eludiendo el griterío agudo de niños felices que la patean, la empujan y la alejan. Y allá van corriendo como desafiando al viento, unos niños un poco locos buscando la libertad del juego compartido. En medio del tumulto hay un revolcón y alguien más cae en su tropiezo. Como si fuera una coreografía ya ensayada, ambos se sacuden el pantalón bajando hasta las rodillas y empiezan nuevamente la corrida subiendo solo una media al mismo tiempo. Hay algo de arte equilibrista y danza acrobática en la acción. Ahora la pelota se detiene en un tiro libre. El objetivo es patearla y que el chico que está bajo los tres palos no la agarre. El niño mira, camina hacia atrás, toma aire y vuelve a mirar. Quizás esté rezando y también necesite simular su dolor de estómago. Corre hacia la pelota que espera mansa y tranquila. Y allá va su disparo ganador mezclando el aire con un suspiro y una plegaria. La pelota logró el objetivo, descansa después de tanto viaje, acurrucada en la red como mejor frazada. La alegría no se hace esperar, era el diez a uno, pero ése uno se festeja como un empate. Era gol, era la meta alcanzada, de eso se trata y por eso correr tanto para que la alegría se despliegue por la inmensidad del juego. Tanto corrió que no se dio cuenta que su propio arquero la abrazaba. Y como si fuera aquella pelota libre, un tropel de niños lo siguen, lo alcanzan, se funden en amistad y contagiosa felicidad Y así pasa el juego breve. Los niños disfrutando de jugar a la pelota, solo a la vista de ellos. Una pelota que se corre feliz, un revolcón divertido, una sacudida de lavarropas, un gol que se festeja en amistad, caerse y volver a correr. Así es el fútbol infantil, un juego de niños dirigidos por grandes. Si alguna vez pudiéramos ver el fútbol infantil con los ojos de niños, estaríamos viendo dos veces la misma película, estaríamos repasando el mismo camino sin volver atrás y esto es una ventaja que no se puede dejar pasar. Ya habrá tiempo para jugar al fútbol, disfruten de ver a sus hijos cómo juegan a la pelota así medios locos, atrevidos, a los revolcones. Miren cómo corren con sus piernitas de cablecitos, sus ojos de asombro y sus caritas sucias. Miren, solo miren como allá lejos y hace tiempo nuestros padres nos miraron alguna vez… ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

Cómo mirar dos veces la misma película

Por Néstor Oscar Bueri

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: