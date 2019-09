El libro repasa "130 años de fútbol campanense, desde 1888 hasta 2018". El evento será el próximo jueves 26 a partir de las 19 horas. "Es una obra histórica, específicamente de fútbol, pero como obra histórica creo que también hace al acervo cultural de la ciudad", explicó el autor. Además, habrá una exposición fotográfica con imágenes históricas del fútbol en Campana. "Entreverados con los grandes", el libro pergeñado por Sergio Karnincic que repasa "130 años de fútbol campanense, desde 1888 hasta 2018" será presentado el próximo jueves 26 en la Biblioteca Pública Municipal en un evento de entrada libre y gratuita que, además, será acompañado por una exposición fotográfica con imágenes históricas del fútbol en Campana. Karnincic es periodista, historiador y profesor de Educación Física y ya cuenta con dos obras anteriores: "Viejos son los trapos" y "Violeta el Corazón". Para este libro llevó adelante una ardua investigación cuyo punto de partida, según marca el autor, es el partido que en 1888 disputaron en nuestra ciudad los trabajadores del ferrocarril agrupados en Rosario y Buenos Railways Athletic Club contra Ferrocarril Sud. La obra está dividida en tres partes: "Los orígenes", que comienzan con un prólogo escrito por el Lic. Oscar Trujillo para darle contexto a esos años en que comenzó a rodar la pelota en nuestra ciudad; "Los protagonistas", una etapa en la que Karnincic, a través de jugadores nacidos o radicados en Campana o surgidos de equipos de la ciudad que llegaron al fútbol grande del país, va repasando los años siguientes a los orígenes; y "Anécdotas", un espacio dedicado a historias particulares o llamativas de esos protagonistas que le dan color a sus vidas y carreras. "Es una obra histórica, específicamente del fútbol, pero como obra histórica creo que también hace al acervo cultural de la ciudad. Así que creo que, desde ese lugar, tiene un valor importante, porque están retratados 130 años de historia del fútbol. Por supuesto que hay cosas que quedaron afuera, como un montón de clubes a los que no me refiero específicamente. Pero traté de ser abarcativo y profundo a la vez. Por eso la recomendaría a todos a quienes les gusta el fútbol y la historia del fútbol y, en especial, a los campanenses, porque también hace a la historia de la ciudad", le contó Karnincic a La Auténtica Defensa en marzo pasado, cuando el libro vio la luz. En aquella oportunidad, además, recordó cómo fue que inició la investigación que posteriormente derivó en esta obra fundamental de la historia y el fútbol de nuestra ciudad: "Sabía muy poco de los orígenes del fútbol en Campana hasta que empecé a estudiar periodismo en River Plate allá por 2010. En la materia "Fútbol" fuimos conociendo cómo empezó el fútbol en Argentina y ahí me picó el bicho cuando supe de Reformer, el equipo de los ingleses de los frigoríficos. De chico yo jugué muchas veces en la denominada "cancha de Reformer", pero nunca me pregunté por qué se llamaba así. Y cuando lo relacioné con este equipo que llegó a jugar en la división mayor del fútbol argentino en aquellos primeros años del Siglo XX, empecé a investigar más. Eso fue lo que me impulsó y, a medida que me iba internando cada vez más en los inicios del fútbol campanense, me interesaba saber más, y más. Y descubrí jugadores que se habían iniciado en nuestra ciudad que fueron muy importantes en el fútbol argentino durante el amateurismo y el profesionalismo".



SERGIO KARNINCIC Y SU TERCER LIBRO. LA OBRA ES PRODUCTO DE UNA INVESTIGACIÓN QUE COMENZÓ EN 2011.





EL PRIMERO DE “LOS PROTAGONISTAS": ANTONIO NARCISO GISMUNDI. LLEGÓ A LA SELECCIÓN ARGENTINA SIN HABER JUGADO NUNCA EN UN CLUB DE BUENOS AIRES.



Fútbol Campanense:

Sergio Karnincic presentará "Entreverados con los grandes" en la Biblioteca Pública Municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: