Como visitantes perdieron 4-3, después de haber estado 3-2 arriba en el segundo tiempo. Los goles Auriazules los anotaron Emilce Correa (2) y Sabrina Ogrine. El próximo sábado, por la segunda fecha, se presentarán en el Carlos Vallejos ante Defensa y Justicia. El pasado fin de semana comenzó el campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y en ese marco, Puerto Nuevo protagonizó un gran partido frente a Lima FC, aunque lamentablemente se terminó quedando con las manos vacías: perdió 4-3 en esta nueva edición del clásico zonal femenino. Fue un partido caliente, con mucha fricción y con grandes emociones desde los primeros minutos. Miriam Chavez abrió el marcador, pero el empate portuario llegó casi inmediatamente a través de la atacante Sabrina Ogrine, que quedó mano a mano con la arquera Elizabeth Gamarra (ex Puerto Nuevo) y luego de dos remates anotó el 1-1. Pocos minutos después, las limeñas volvieron a ponerse arriba en el marcador con un tanto de Florencia Molinas y, así, el encuentro llegó al entretiempo con la victoria parcial de las locales por 2 a 1. Apenas comenzada la segunda mitad surgió Emilce Correra (una especialista de pelota parada) para igualar las acciones: un pelotazo desde casi la mitad de la cancha le picó antes a la arquera Gamarra, la pasó por arriba y se convirtió en el 2 a 2 parcial. Y diez minutos más tarde, con el partido nivelado no solo en el tanteador sino en el desarrollo, llegó el 3 a 2 para Puerto Nuevo gracias a otro bombazo de Correa. Así, el equipo de Néstor Gómez se ponía arriba en el marcador por primera vez en el juego y se ilusionaba con extender la ventaja. Pero la alegría de las chicas de Campana no duró demasiado: ocho minutos después del segundo gol de Correa las limeñas recibieron un penal a favor que Daniela Moreno transformó en 3-3 parcial. Y sobre el final del partido, también de pelota parada, llegó el gol de la victoria para las locales: Carolina Santos, de tiro libre, puso el 4 a 3 definitivo. El once inicial de las Portuarias para esta primera fecha del torneo fue el siguiente: Jaqueline Schmidt; Triana Ocampo, Nancy Ríos, Soledad Medina, Milagros Soria; Manuela Cardozo, Marisa González, Lucila Molinas, Noelia Gómez; Emilce Correa y Sabrina Ogrine. Luego ingresaron: Yanela Gomez por Molinas y Andrea De Cesare por Cardozo. El resto de los resultados de la fecha fueron: Deportivo Español 1-3 Luján; Comunicaciones 5-1 Camioneros, Defensa y Justicia 2-0 Argentino de Rosario, Banfield 1-0 Atlanta, y Liniers 0-5 Estudiantes de Buenos Aires, Merlo 1-2 All Boys, Deportivo Armenio 6-3 Almirante Brown, Sarmiento de Junín 7-0 Argentino de Quilmes, Atlas 1-4 Ferro Carril Oeste y Argentinos Juniors 7-0 Deportivo Morón. La segunda fecha del campeonato se disputará este sábado 21 y tendrá a Puerto Nuevo recibiendo el sábado a Defensa y Justicia. Los demás encuentros serán: Argentinos Juniors vs. Deportivo Merlo, Deportivo Morón vs. Atlas, Ferro vs. Liniers, Estudiantes B.A. vs. Banfield, Atlanta vs. Sarmiento, Argentino (Q) vs. Lima F.C., Argentino (R) vs. Comunicaciones, Camioneros vs. Deportivo Armenio, Almirante Brown vs. Deportivo Español y Luján vs. All Boys.

EL CLÁSICO FEMENINO DE LA ZONA FUE UN PARTIDO MUY DISPUTADO Y CON SIETE GOLES

Fútbol Femenino:

En un partidazo, las chicas de Puerto Nuevo cayeron en su debut ante Lima FC

