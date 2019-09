Se impuso 1-0 con gol de Brenda González y mantuvo su ventaja sobre Las Palmas "B", que derrotó 2-1 a Otamendi. Por la caída del Gallito, Las Palmas "A" se trepó al tercer tercer puesto. En cancha de Leones Azules, en Otamendi, el pasado sábados se disputó la novena fecha de la segunda rueda del Torneo Femenino 2019 de la Liga Campanense de Fútbol. Fue una jornada con partidos importantes y muy parejos, entre los que se destacó la victoria de Juventud Unida por 1-0 sobre La Josefa con gol de Brenda González. De esta manera, el vigente bicampeón del certamen se sacó de encima a un difícil rival, se mantuvo como único líder y sostuvo su ventaja de dos puntos sobre Las Palmas "B", que derrotó 2-1 a Otamendi en el otro gran partido de la fecha. Aldana Hipólito y Rocío Gonzáles marcaron para Las Palmas "B", mientras que Micaela Formichelli anotó el tanto del Gallito. La derrota de Otamendi fue aprovechada por Las Palmas "A", que venció 2-1 a Leones Azules y se acomodó en soledad en la tercera posición gracias a los goles de Salomé Ramón y Mariela Roldán (para "Las Leonas" anotó Gabriela Genary). Sin embargo, ese lugar deberán defenderlo esta noche, dado que desde las 19.15 horas, Otamendi y Las Palmas "A" se medirán en cancha de Las Campanas para completar el partido que tienen pendiente. Para Las Palmas "A" será la oportunidad de ubicarse a un solo punto de Juventud Unida, mientras que para las Tricolores será la chance de volver a tomar el tercer escalón de la tabla. La jornada del sábado se completó con una nueva victoria de Atlético Las Praderas, que le ganó 3-0 a Las Palmas "C" con goles de María de los Ángeles Ramón, Jennifer Martínez y Brisa Rodríguez; con el triunfo de Deportivo San Felipe sobre Villanueva con gol de Tamara González; y con los tres puntos que sumó Mega Juniors por la no presentación de Defensores de La Esperanza. La próxima fecha de este Torneo Femenino tendrá un duelo clave entre Juventud Unida y Otamendi FC. Además jugarán: Las Palmas "A" vs Deportivo San Felipe, La Josefa vs Las Palmas "C", Las Palmas "B" vs Mega Juniors y Defensores de La Esperanza vs Villanueva y Atlético Las Praderas vs Leones Azules.

LAS PALMAS “A" VENCIÓ 2-1 A LEONES AZULES CON GOLES DE SALOMÉ RAMÓN Y MARIELA ROLDÁN. ESTA NOCHE SE ENFRENTA A OTAMENDI PARA COMPLETAR EL PARTIDO QUE TIENEN PENDIENTE. HOY JUEGA EL SELECCIONADO SUB 13 El pasado fin de semana se completó la primera fase de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Nacional de las categorías Sub 13 y Sub 15. Y por la última fecha de la Zona E, los combinados de la Liga Campanense recibieron a Chascomús en una jornada que se desarrolló en cancha de Lechuga. En primer turno, el Seleccionado Sub 13 de Campana cayó 3-1 ante Chascomús, un resultado que igualmente le valió su clasificación a los Octavos de Final al quedar en la segunda posición por mejor diferencia de gol y sólo por detrás de La Plata. Ahora, el Sub 13 afrontará su cruce de Octavos de Final frente a Rojas: esta noche, desde las 20.30 horas, será local en cancha de Las Campanas, mientras que el sábado jugará la revancha como visitante. Por su parte, el Sub 15 ya no tenía posibilidad de avanzar de ronda, pero al menos pudo despedirse con un triunfo: le ganó 3-2 a Chascomús (que avanzó junto a La Plata) en la última fecha de la Zona E. #LigaCampanense Juventud Unida venció 1-0 a La Josefa, sigue como líder del Torneo Femenino y mantuvo su ventaja sobre Las Palmas “B”, que derrotó 2-1 a Otamendi. Por la caída del Gallito, Las Palmas “A” (foto) llegó al tercer tercer puesto por su victoria 2-1 vs Leones Azules. pic.twitter.com/Y1b9lNpSQW — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 18, 2019

Liga Campanense:

Juventud Unida venció a La Josefa y sigue como líder del Torneo Femenino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: