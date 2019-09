El equipo de Gabriel Saenz derrotó 6 a 0 a Vicentinos "B" en Campana, y consiguió una ventaja de tres puntos en la cima de la tabla a falta de solo cinco fechas. El próximo sábado jugará un duelo clave: enfrentará como visitante a Santa Bárbara "E", su único escolta. La Primera Damas del Campana Boat Club se ilusiona cada vez más seriamente con el título y el ascenso. El pasado sábado cumplió con las "3G" del deporte: ganar, golear y gustar al superar 6-0 a Vicentinos "B", una victoria que, además, le permitió ampliar su diferencia como único líder de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). De esta forma, cuando restan solamente cinco fechas, las Celestes llegaron a 41 puntos y son líderes de la E7 con tres puntos de ventaja sobre su escolta, Santa Bárbara "E", que venció a Comunicaciones y dejó atrás a Huracán, que cayó ante Quilmes "E" (el Globo acumula tres partidos sin victorias y retrocedió hasta el cuarto puesto, dado que también fue superado por Luján RC "B"). El encuentro ante Vincentinos (B), correspondiente a la sexta fecha de la segunda rueda, se disputó el último sábado en la cancha "Héctor Tallón" de nuestra ciudad y ofreció un trámite de total superioridad por parte del CBC, que sin pisar del todo el acelerador hizo daño muy rápido, concretó sus llegadas y, prácticamente, nunca vio peligrar su valla. Los goles campanenses fueron convertidos por Florencia Núñez (2), Sofía González (que llegó a 15 en el campeonato y se ubica segunda entre las máximas goleadoras), Camila Tenembaum, Fátima Tenembaum y Martina de la Barrera. El once inicial del Boat Club en esta ocasión fue integrado por Romina Guerrero (arquera); Florencia Nuñez, María Luz Gentilini, Lucía Barczyñsky y Josefina Pérez Johanneton; Fátima Tenembaum, Constanza Santini y Camila Tenembaum; Martina De La Barrera, Delfina Fernández Palazuelo y Sofía Gónzález. Luego ingresaron: Camila Pérez Johanneton, Romina Catardi, María Eugenia Díaz y Lucía Gelosi. Los restantes resultados de la jornada fueron: C.A.S.A. de Padua 1-2 Belgrano Day School, Club Manuel Belgrano "B" 2-2 Hurling "C", Huracán 1-2 Quilmes "E", Luján Rugby Club "B" 1-0 Los Pinos y Comunicaciones 0-3 Santa Bárbara "E". En tanto, la próxima fecha (7ª de la segunda rueda y 18ª del campeonato), se disputará este sábado 21 de septiembre y tendrá al Campana Boat Club enfrentando como visitante a su único escolta, Santa Bárbara "E". Los demás partidos serán: Los Pinos vs. Comunicaciones, Quilmes "E" vs. Luján Rugby Club "B", Hurling "C" vs. Huracán, Belgrano Day School vs. Club Manuel Belgrano "B" y Vicentinos "B" vs. C.A.S.A. de Padua.

DELFINA FERNÁNDEZ PALAZUELO ANOTÓ UN DOBLETE EN QUINTA Y TAMBIÉN JUGÓ UN BUEN PARTIDO EN PRIMERA. TRES VICTORIAS EN DIVISIONES MENORES La jornada del pasado sábado en la cancha "Héctor Tallón" del Campana Boat Club comenzó temprano con la tira de partidos de las divisiones menores. Los resultados de las categorías competitivas ante Vicentinos "B" fueron los siguientes: -Séptima División: victoria 4 a 0 con goles de Guillermina Izzi (2), Sofía Bianchini y Agustina González. -Sexta División: empate 0 a 0. -Quinta División: victoria 6 a 0 con goles de Delfina Fernández Palazuelo (2), María Luz Balerio Echeverría (2), Lucía Gelosi y Agustina García. -Intermedia: victoria 2 a 1 con doblete de María Eugenia Díaz. #Hóckey Las chicas del Campana Boat Club golearon 6-0 a Vicentinos "B" y estiraron su ventaja como líderes de la Primera E7: ahora tienen tres puntos de diferencia respecto al escolta Santa Bárbara “E”, su próximo rival (este sábado como visitante). pic.twitter.com/BopCt52pkY — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 18, 2019

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club golearon y estiraron su ventaja como líderes de la Primera E7

