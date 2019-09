Atlético lo superó 11-0, por lo que el Tricolor sigue en zona de descenso directo. Por la próxima fecha, el CCC recibirá a Del Sur Rugby. Por la 21ª fecha (octava de la segunda rueda) del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó el pasado sábado por 11-0 en su visita a Atlético Chascomús. De esta manera, el Tricolor sumó su segunda derrota consecutiva y sigue hundido en zona de descenso directo: se encuentra 13º con 28 puntos, dos más que San Miguel (último con 26) y a tan solo una unidad de Varela Jr (12º con 29), equipo que hoy está en lugares de promoción (los dos últimos bajan a Tercera, mientras que 12º y 11º disputarán un duelo por la permanencia con aspirantes al ascenso). En su visita a Atlético Chascomús, los dirigidos por César Gigena se quedaron con las manos vacías en un encuentro muy trabado, con muchas dificultades para las ofensivas de ambos equipos. De hecho, el local recién abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo con un penal acertado por Iván Molinero. Luego, siete minutos después y por intermedio de Felo Yezza, apoyó su único try (no fue convertido) y se fue al entretiempo ganando 8-0. Mientras que el penal que estableció cifras definitivas llegó a los 30 minutos del complemento y fue convertido por Giunta Jaurretche. La formación del CCC en este encuentro fue la siguiente: Alan González, Santiago Sauton, Leo Correa; Andrés Moreno, Lautaro Nelli; Carlos Díaz, Didier Galeano y Franco Casanova; Andrés Kibisz, Enrique Peralta; Facundo Cerda, Franco Barco, Franco Velázquez, Bautista Peralta; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron Gabriel Pujol y Franco Damiano. Los demás resultados de esta 21ª fecha fueron: Del Sur Rugby 0-47 Los Cedros, Las Cañas 47-24 Tiro Federal (SP), El Retiro 45-18 San Miguel, Mercedes 36-30 La Salle, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó 25-22 Club Argentino y Virreyes 59-27 Varela Jr. La 22ª y próxima fecha se disputará el sábado 21 de septiembre y tendrá a Ciudad de Campana recibiendo a Del Sur Rugby. Además jugarán: Varela Jr vs Atlético Chascomús, Club Argentino vs Virreyes, La Salle vs Gimnasia de Ituzaingó, San Miguel vs Mercedes, Tiro Federal (SP) vs El Retiro y Los Cedros vs Las Cañas.

