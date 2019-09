P U B L I C



Con una masiva delegación, el Tricolor tuvo una destacada actuación en la capital bonaerense: consiguió 17 medallas doradas. Leonel Giuliano, Ulice Villalba, Julieta Rodríguez y Ariana Gómez aportaron dos triundos cada uno. Una muy nutrida delegación del Club Ciudad de Campana, compuesta por 51 atletas, participó el pasado sábado del Torneo Primavera de pista y campo en el Estadio Ciudad de La Plata, en un evento que es parte integral del calendario de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA) y que fue organizado por la Federación Atlética Platense (FAP). El equipo de atletismo del CCC, dirigido por los entrenadores Diego Marquine, Agustín Gran-lund y Juan Parodi, tuvo una sobresaliente actuación en la que consiguió 17 medallas doradas y un total de 44 podios. Los atletas más destacados fueron Lionel Giuliano (Sub 14), Ulice Villalba, Julieta Rodríguez y Ariana Gómez (Sub16), quienes consiguieron dos victorias cada uno. Los 44 podios logrados por el Team Tricolor en la capital bonaerense fueron los siguientes: SUB 14 -Leonel Giuliano: 1º en 80m c/vallas, 1º en Salto en Largo y 2º en 80 metros. -Julián Furchi: 1º en Lanzamiento de Bala -David Vilela: 3º en 80m c/vallas y 3º en Salto en Largo -Lorenzo De Juana: 3º en 80 metros -Angelina Muga: 2ª en Lanzamiento de Jabalina, 2ª en Lanzamiento de Bala y 3ª en Salto en Largo -Tamara Conti: 3ª en Lanzamiento de Bala y 3ª en Lanzamiento de Jabalina SUB 16 -Ulice Villalba: 1º en 110 metros c/vallas, 1º 295 metros c/vallas y 2º en Lanzamiento de Jabalina. -Enzo Peña: 1º en Salto en Largo y 2º en 110 metros c/vallas -Bruno Cesario: 1º en 80 metros -Julieta Rodríguez: 1ª en Lanzamiento de Bala y 1ª en Lanzamiento de Jabalina -Ariana Gómez: 1ª en Salto en Largo, 1ª en 80m c/vallas y 3ª en Lanzamiento de Jabalina -Malena Rodríguez: 2ª en Salto en Largo, 2ª en 80m c/vallas y 2ª en Lanzamiento de Jabalina -Aylen Hernandorena: 2ª en 80 metros y 3ª en Salto en Largo -Iara López: 2ª en 295 metros c/vallas -Bianca Amante: 3ª en 295 metros c/vallas SUB 18 -Juan Pablo Lares: 1º en 110 metros c/vallas y 3º en Lanzamiento de Jabalina -Lautaro Sánchez: 1º en Salto en Largo y 3º en 400 metros c/vallas -Bruno Godoy: 1º en 400 metros c/vallas -Luca Pera: 2º en 400 metros c/vallas -Ivo Torres: 3º en Salto en Largo -Milton De Olivera: 3º en Lanzamiento de Bala -Daiana Conti: 1ª en Lanzamiento de Jabalina y 3ª en Lanzamiento de Bala MAYORES -Andrés Arrieta: 1º en Lanzamiento de Jabalina -Juan Fernando Parodi: 1º en 400 metros c/vallas -Alex Gómez: 2º en 3.000 metros -Silvana Hernández: 2ª en 3.000 metros -Lautaro Piana: 3º en Lanzamiento de Bala Además, también participaron del certamen y fueron finalistas en sus respectivas disciplinas los siguientes atletas del CCC: Abril Biasoli (Sub 14), Sofía Carmona y Simón Caffaro (Sub 16), Facundo Matheu, Lucas Álvarez y Lautaro Medina (Sub 18), y Agustín Granlund, Mauricio Villanova, Aithue Ponce, Noelia Guillermín, María Florencia Mingues, Nicolás Fernández y Julián Molina (Mayores).

EL CCC TUVO GRANDES PERFORMANCES EN PRUEBAS DE PISTA Y LANZAMIENTO





EL TRICOLOR PRESENTÓ UNA DELEGACIÓN DE 51 ATLETAS Y LOGRÓ 44 MEDALLAS

