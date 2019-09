Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 18/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 18/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

COPA ARGENTINA: RIVER Por los Octavos de Final de la Copa Argentina 2019, River Plate se enfrentará esta noche ante Godoy Cruz de Mendoza. Para este duelo, que se disputará desde las 21.10 en cancha de Lanús, el DT Marcelo Gallardo no se guardó nada y convocó a sus habituales titulares. Por ello, su probable formación sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Exequiel Palacios; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. En caso de superar a Godoy Cruz, el Millonario esperará luego en Cuartos de Final por el vencedor del duelo entre Almagro (que eliminó a Boca Juniors) y el ganador del encuentro que Banfield y Talleres de Córdoba disputarán también hoy, desde las 18.10 en cancha de Newells. Ambos cotejos serán televisados por TyC Sports. LA DESPEDIDA DE ROMÁN El partido despedida de Juan Román Riquelme ya tiene fecha: será el jueves 12 de diciembre en La Bombonera, el Día del Hincha de Boca y en los días posteriores a las elecciones presidenciales que celebrará el club. El anuncio lo hizo el propio exjugador ayer, en conferencia de prensa, donde reveló que su intención es conformar dos equipos: uno que represente al Boca de las temporadas 2000-01 y otro que recuerde al de 2007. Los DT serán Carlos Bianchi y Miguel Ángel Russo, con quienes Riquelme ganó la Copa Libertadores en esos años. A su vez, adelantó que el único futbolista sin pasado Xeneize que podría llegar a estar en el partido sería Lionel Messi. MOMENTO ROJO La dificultad para encontrar resultados positivos en Independiente ha puesto la lupa sobre Sebastián Beccacece, quien, además, ha separado a Pablo Pérez de las próximas convocatorias por cuestiones de indisciplina. En ese sentido, trascendió que el DT apunta sus fichas a la Copa Argentina, por lo que el partido que el Rojo disputará el 26 de septiembre frente a Defensa y Justicia por los Octavos de Final podría ser decisivo para su continuidad. CHAMPIONS: VOLVIÓ MESSI Ayer comenzó una nueva edición de la Champions League de Europa y en la primera jornada, la noticia más destacada fue el regreso de Lionel Messi a las canchas: ingresó a los 13 minutos del ST del partido que Barcelona igualó sin goles como visitante frente a Borussia Dortmund. Los demás resultados fueron: Inter 1-1 Slavia Praga, Lyon 1-1 Zenit, Ajax (con gol y asistencia de Nicolás Tagliafico) 3-0 Lille, Benfica 1-2 Leipzig, Chelsea 0-1 Valencia, Salzburgo 6-2 KRC Genk y Napoli 2-0 Liverpool. En tanto, hoy, en la continuidad de la primera fecha se medirán: Brujas de Bélgica vs Galatasaray, Olympiakos vs Tottenham, Atlético Madrid vs Juventus, Bayern Leverkusen vs Lokomotiv de Moscú, Dinamo Zagreb de Croacia vs Atalanta, Bayern Munich vs Estrella Roja, Paris Saint Germain vs Real Madrid y Shakhtar Donnetsk vs Manchester City. PRIMERA C Por la octava fecha del Torneo Apertura se dieron los siguientes resultados: Luján 2-3 Lamadrid, Deportivo Merlo 0-3 Dock Sud, Central Córdoba (R) 2-2 Berazategui, Excursionistas 3-1 Argentino de Merlo, Real Pilar 1-0 Leandro N. Alem, Ituzaingo 0-0 Cañuelas, Victoriano Arenas 2-1 Sportivo Italiano, San Martín (B) 0-0 El Porvenir y Laferrere 0-0 Midland. Así, las principales posiciones son: 1) Cañuelas, 16 puntos; 2) Deportivo Laferrere, 15 puntos; 3) Real Pilar, 14 puntos; 4) Central Córdoba y Deportivo Merlo, 13 puntos; 6) Excursionistas (-1), Leandro N. Alem, San Martín y Sportivo Italiano, 11 puntos.

