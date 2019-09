La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/sep/2019 Designan el 14 de Septiembre como el “Día del Hipertenso"







La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) designó este 14 de septiembre (14/9) como el ‘Día del Hipertenso’, ya que es una fecha que permite la asociación con los valores de 14/9 (140/90 mmHg), cifra límite a partir de la cual se considera que una persona presenta hipertensión arterial. La iniciativa busca aprovechar esa fecha para invitar a la población a conocer sus niveles de presión arterial y concurrir al médico para recibir tratamiento en caso de alcanzar o superar esos valores. Esta es una enfermedad frecuente que afecta a más de un tercio de la población adulta, consiste en la elevación persistente de la presión arterial por encima de los valores establecidos como normales por consenso: como parámetro general. "El objetivo es tener una tensión arterial sistólica menor a 130 mmHg y una diastólica menor a 80mmHg. En caso de presentar valores superiores, hay que realizar un seguimiento, ya que esta patología es una enfermedad controlable, de etiología múltiple, que disminuye la calidad y la expectativa de vida" explica el Dr. Manuel Molina Pico, Director Médico de vittal. La Presión Arterial se relaciona en forma positiva, lineal y continua con el riesgo cardiovascular debido a que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede provocar complicaciones tanto en el corazón como en los vasos sanguíneos, con riesgo de ocasionar un infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, aneurismas, accidentes cerebrovasculares, alteraciones renales y hasta visuales. A su vez, el Dr. Molina Pico advierte que las consecuencias de la hipertensión se pueden agravar por otros factores, como el tabaquismo, una dieta poco saludable, uso nocivo del alcohol, inactividad física, exposición a un estrés constante, obesidad, colesterol alto, diabetes mellitus, y los antecedentes familiares. En este sentido, debido a la complejidad de la enfermedad, el primer objetivo es confirmar el diagnóstico, luego estudiar al paciente hipertenso y establecer su riesgo cardiovascular para poder prever un pronóstico y ejecutar una estrategia terapéutica. Como tercer punto, se debe incluir la sospecha de una causa secundaria que provoque la hipertensión arterial y hacer un análisis exhaustivo para descartar patologías renales, endocrinas y trastornos neurológicos, entre otros. A continuación, el Dr. Molina Pico puntualiza los principales agentes y hábitos que favorecen el desarrollo de la hipertensión arterial: Excesivo consumo de sal. La ingesta recomendada es de hasta 3 gramos al día. Estrés. Las hormonas del estrés, denominadas catecolaminas, provocan la contracción de la musculatura de los vasos sanguíneos elevando la presión arterial. Sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad constituyen factores de riesgo significativos. Alcohol y nicotina. El alcohol incrementa la presión arterial, porque activa el sistema nervioso y hace que el corazón lata más deprisa y bombee más sangre. La nicotina, por su parte, sube el riesgo de desarrollar enfermedades secundarias como infartos, accidentes cerebrovasculares, cánceres y patologías respiratorias. Tips para prevenir la hipertensión arterial: Controlarse periódicamente. Debido a que la tensión arterial elevada puede no mostrar síntomas, todos los adultos deberían medirse habitualmente, además de hacerse chequeos integrales. Modificar hábitos poco saludables. Evitar el consumo de drogas y alcohol que propician la hipertensión. Hacer actividad física e incorporar una dieta equilibrada. Esta premisa comprende reducir el consumo de sal y comer cinco porciones de fruta y verdura al día, disminuir la ingesta total de grasas, en especial las saturadas, mantener un peso normal y practicar algún deporte de forma regular. Gestionar el estrés de manera saludable: algunas alternativas para lograrlo son la meditación, el ejercicio físico adecuado y las relaciones sociales, laborales y afectivas positivas.



Designan el 14 de Septiembre como el “Día del Hipertenso"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: