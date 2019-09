La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/sep/2019 Directivos de CIPPEC visitaron Tenaris y la ETRR







Se trata de uno de los think thanks más importantes del país. Fueron recibidos por el presidente de la compañía para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, con quien intercambiaron visiones sobre el país y coincidieron en la educación como principal herramienta de desarrollo. Directivos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), uno de los think tanks más importantes y prestigiosos de la Argentina, visitaron las instalaciones industriales Tenaris en Campana y la Escuela Técnica Roberto Rocca. CIPPEC es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas. Promueve iniciativas para lograr una Argentina desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidas y eficaces, a la par de una sociedad justa, democrática e inclusiva. Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris Cono Sur, fue el encargado de recibir a la comitiva y presentar el negocio de Tenaris en el mundo. Durante el encuentro, compartió la visión de la empresa sobre el país y, en especial, las oportunidades de crecimiento que ofrece la consolidación de la actividad petrolera en Vaca Muerta. Otro foco de la charla fue la educación, tema en el que Martínez Álvarez destacó los aportes de CIPPEC. "Fue un honor recibir a Cippec, sin dudas el mejor think tank de nuestro país, y poder intercambiar visiones sobre los desafíos que debemos afrontar para el desarrollo de la educación, el medioambiente y la energía", expresó luego el ejecutivo a través de su cuenta de Twitter. La recorrida por TenarisSiderca incluyó Acería, el Laminador Continuo 2 y el Centro de Innovación y Desarrollo. Tras un almuerzo compartido con Martínez Álvarez y otros funcionarios de la compañía, la comitiva del CIPECC se dirigió a la Escuela Técnica Roberto Rocca donde se reunión con su director, Ludovico Grillo, y recorrió la Muestra Anual de Proyectos Estudiantiles (Mapex) que se estaba desarrollando ese mismo día. "Muchas reuniones y encuentros de trabajo pocas veces nos permiten salir de la oficina. Por eso esta recorrida ha sido muy inspiradora: fue súper interesante conocer la planta industrial y el proyecto educativo de la Escuela", aseguró Julia Pomares, directora ejecutiva de CIPPEC.

Tenaris recibió a directivos del CIPPEC, uno de los think thanks más importantes del país.





CIPPEC es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas.





Directivos del CIPPEC visitaron Tenaris y la Escuela Técnica Roberto Rocca.

Gracias @_javierma y equipo directivo de @Tenaris_ar por recibir a CIPPEC y conversar sobre los desafíos y metas de la Argentina. https://t.co/aUJJJHw20p — CIPPEC (@CIPPEC) September 18, 2019

Directivos de CIPPEC visitaron Tenaris y la ETRR

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: