UOCRA protestó en la delegación del Ministerio de Trabajo de calle Sívori

Fue este miércoles ante la falta de pago de las liquidaciones finales de aproximadamente quinientas desvinculaciones de la obra de Refinería. Pan American Energy y las empresas contratistas se comprometieron a depositar el dinero el viernes. Villarreal advirtió que si el lunes los cobros no se concretaron, podría haber medidas de fuerzas. El cese de la obra de la refinería Pan American Energy (PAE) continúa dejando sin trabajo a cientos de campanenses: esta vez son más de 500 los obreros desvinculados que, además, sufren la incertidumbre de no saber cuándo cobrarán sus liquidaciones finales, lo que ayer motivó una audiencia en la Delegacion Regional del Ministerio de Trabajo entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), representantes de la refinería y de los empleadores directos, las empresas contratistas AG-Tecna y Masa. Pero la cara de preocupación de los trabajadores de la construcción nucleados este martes frente a las puertas de la cartera laboral de calle Sívori no respondía solo a la pérdida de la fuente laboral -que se sabía iba a llegar con el fin del proyecto- sino a las pocas posibilidades que el mercado regional les depara a la hora de buscar nuevos puestos de empleo. "Lamentablemente, se nos venía este final. Pero no esperábamos que por diferencias comerciales entre la refinería y las empresas contratistas nos veamos perjudicados", resumió Oscar Villarreal, secretario general de UOCRA Seccional Campana, al salir de la audiencia y dirigir la palabra a los afiliados de su gremio. "Hemos llegado a una circunstancia doblemente triste y dura para nosotros. Primero, la culminación de un sector importante de la obra de la refinería, que nos ha dejado muchísimos compañeros sin trabajo. Pero lo que complica más es que hay más de 500 trabajadores que, por diferencias comerciales entre la refinería y sus contratistas, no pueden percibir los últimos haberes, la liquidación final y los montos que corresponden cuando los compañeros terminan la relación laboral", amplió luego en contacto con los medios de comunicación locales. Hay trabajadores que fueron desvinculados hace más de 20 días y todavía no percibieron esas sumas. Según la UOCRA, la deuda se debe a un desacuerdo comercial entre Pan American Energy y las empresas contratistas, lo que impide el depósito del dinero para pagarle a los obreros. "La respuesta de la empresa (AG-Tecna) ha sido siempre la misma: que tenía voluntad, que reconocía la deuda, pero que ellos no tenían plata para pagar las liquidaciones finales. Por eso, nosotros en esta audiencia hicimos convocar como responsable solidario a la refinería", explicó Villarreal. Los trabajadores de la construcción se descon-centraron de la Delegación local del Ministerio de Trabajo con dos fechas en la mente. Para este viernes, se logró el compromiso de regularizar la situación, aunque quedó flotando la duda si será el día en que PAE regularice la situación con sus contratistas o estas salden las liquidaciones finales a sus exempleados. La segunda fecha clave es el lunes próximo, día para el que la UOCRA prometió acciones de fuerza si sus obreros continúan sin cobrar. En ese sentido, Villarreal adelantó que la UOCRA se reserva "los derechos que permite un sistema democrático y la Constitución Nacional" y advirtió que sin noticias positivas el lunes, "quizás se haga una movilización parecida a la de hoy, quizás si hace falta se instale una carpa en la puerta de ingreso a la obra y quizás se realicen asambleas de base con los compañeros que todavía se encuentran ocupados dentro de la refinería, porque si este precedente queda firme, podrían sufrir la misma circunstancia". Andrade Gutiérrez (AG) es una empresa multinacional brasileña fundada a mediados del siglo pasado en Belo Horizonte. Empezó como una pequeña constructora en Minas Gerais y hoy es la segunda mayor compañía de construcción en Brasil y una de las mayores en América Latina, con presencia en más de 44 países. En Argentina, la empresa pudo operar gracias a la realización de una Unión Transitoria de Empresas (UTE). De todas maneras, eso no le impidió desembarcar en Campana con un importante contingente de obreros extranjeros. Este miércoles, Villarreal les solicitó a los trabajadores que no hayan cobrado sus liquidaciones finales para el lunes que no tarden en comunicárselo al gremio, ya que "una vez que esta empresa cruce la frontera con Brasil, estamos complicados". "No hace falta que les recuerde de dónde es esta empresa. El reclamo es ahora o nunca", enfatizó el líder sindical. La ampliación de la refinería de Pan American Energy es el mayor proyecto de refinación en la Argentina de los últimos 30 años, con una inversión de capital de 1.500 millones de dólares. Permitirá incrementar en 60% la producción de combustibles, además de mejorar la calidad de la nafta y el gasoil que aquí se elabora. Para cuando la obra finalice, se habrán instalado más de 200 kilómetros lineales de tuberías, 35.000 m3 de hormigón, 14.000 toneladas de estructura metálica y se habrán movido más de 140.000 m3 de tierra. Villarreal ayer señaló que dentro de la obra solo va quedando el personal contratista de mayor calificación, en general aquel afectado a los trabajos eléctricos. Y recordó no sin algo de nostalgia los tiempos en que AG-Tecna empleaba más de 1.600 personas y Masa, alrededor de 400. "Hoy no tienen una presencia de más 15 empleados cada una", aseguró el líder de la UOCRA, quien no olvidó de remarcar que su entidad había anunciado temprano en el año que "se le venía a Campana un problema laboral y social grande cuando llegara este momento si no se iba recorriendo el camino hacia una nueva obra que contuviese y protegiese las necesidades de los trabajadores".

"No hace falta que les recuerde a qué país se vuelve AG-Tecna. El reclamo es ahora o nunca", enfatizó el líder sindical ante cientos de trabajadores frente a la delegación del Ministerio.



La UOCRA se movilizó a la Delegación del Ministerio de Trabajo para reclamar por los derechos de sus afiliados.





Villarreal recordó que su gremio se reserva el derecho de actuar según la ley si la situación no se regulariza.



UOCRA protestó en la delegación del Ministerio de Trabajo de calle Sívori

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: