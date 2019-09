P U B L I C



El accidente tuvo lugar este martes por la noche, sobre el camino del progreso. La moto venía sin luces y, aparentemente, sin papeles. Terrible golpe se llevaron dos hombres que transitaban por el Camino del Progreso en dirección a Mc Donald’s cuando un Corsa dos puertas que venía en sentido contrario, quiso doblar hacia la izquierda para bajar en el barrio 104.Según pudo saberse, la mujer que conducía el Corsa no pudo visualizar a la moto de 110cc, dado que la misma no tenía luces y venía a toda velocidad desde el sector que no está iluminado. Como consecuencia del impacto, ambos hombres (sin casco y uno de ellos con anteojos de sol) volaron sobre el auto y se estrellaron contra el parabrisas, experimentando politraumatismos y heridas sangrantes. Aun así, en un principio intentaron dejar el lugar por sus propios medios y, aparentemente, no contaban con la documentación de la moto. Intervinieron SAME, GAD, Comando Patrulla y personal de Tránsito.

Ambos hombres, sin casco, volaron sobre el Corsa e impactaron contra el parabrisas.



Doblaba al 104 y terminó con dos hombres sobre el capot

