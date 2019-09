La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/sep/2019 Los niños de 6 a 11 meses de la ciudad deberán vacunarse contra el sarampión













La directora de Salud Eleonora Penovi comunicó que el municipio estará aplicando la vacuna triple viral a niños entre 6 y 11 meses.

Campana forma parte de la Región Sanitaria V que se encuentra en alerta junto a la Ciudad de Buenos Aires por la aparición de nuevos casos de esta enfermedad en la zona. Los niños de 6 a 11 meses de vida que residan en nuestra ciudad deberán vacunarse contra el sarampión, según informó ayer la directora de Salud Comunitaria del Municipio, Eleonora Penovi. La decisión fue tomada por autoridades sanitarias e incluye la Ciudad de Buenos Aires y la Región V de la Provincia de Buenos aires - conformada por nuestro municipio y otras 12 localidades- tras la aparición de dos nuevos casos de la enfermedad en dichas zonas. "Si bien no es una campaña de vacunación porque no tiene ni inicio ni final, la Región Sanitaria V determinó que todos los lactantes de 6 a 11 meses de vida deberán recibir en forma obligatoria una dosis cero de la vacuna triple viral extra calendario", señaló Penovi. Por ello, todos los lactantes vacunados en este contexto deberán recibir la dosis correspondiente a los 12 meses de edad según Calendario Nacional de Vacunación La triple viral es una vacuna que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, y según indica el calendario, los niños de 12 meses a 5 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral, mientras que los mayores de 5 años tienen que contar con dos dosis de vacuna triple viral. La misma se aplica en forma gratuita en los vacunatorios del hospital municipal San José de lunes a viernes de 7:30 a 15:30 y los sábados de 8 a 10:30 y del CAPS de Villanueva de lunes a viernes de 8 a 16:30 y los sábados de 8 a 10:30; como también en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) - de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8 a 10-. Los vecinos deben concurrir solo con DNI y libreta sanitaria. Respecto a los adultos mayores de 15 años y, especialmente a quienes viajen a zonas donde circula el virus como Brasil y EEUU, Penovi recomendó verificar el esquema de vacunación contra el sarampión (vacuna doble o triple viral) y, de no contar con dos dosis, aplicarse la vacuna para estar adecuadamente protegidos. Además, informó que esta vacuna está contraindicada en las personas que son alérgicas al huevo, embarazadas y aquellas que están realizándose quimioterapia. "El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede tener curso grave o fatal y causar secuelas permanentes por lo que hay que estar alerta y constar a un profesional ante la aparición de los síntomas que se caracterizan por triple catarro, conjuntivitis, fiebre alta, tos bronquial y un brote de granitos muy cercanos", concluyó la directora de Salud Comunitaria.



La vacuna puede aplicarse en el nuevo vacunatorio de Villanueva, el hospital y centros de salud.





