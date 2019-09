Un menor de 17 años colisionó con su moto a un auto en el barrio Lubo. Aparentemente, sólo golpes. Fue este martes por la tarde. Un Corsa circulando por Dasso, al intentar cruzar por Cordeu es impactado entre la rueda y el faro delantero izquierdo, deformando todo el guardabarros y parte del capot, además de romper la óptica. El menor, de 17 años, no portaba casco, y conducía una Honda Biz cuya rueda delantera quedó deformada por el golpe. Si bien en primera instancia tenía sólo politraumatismos, por precaución, fue derivado hasta el Hospital por un móvil del SAME. Intervino personal del Comando Patrulla Campana, asignado a la zona 6.

El menor Sufrió politraumatismos y el SAME lo trasladó hasta el Hospital.

#Dato Choque en Cordeu y Dasso a las 17 hs, una honda Biz y un Chevrolet Corsa. El motociclista de 17 años, sin casco, con golpes varios fue trasladado al hospital por SAME 3. CP zona 6 a la espera de resultados y solicitando documentación pic.twitter.com/sSy2VPIdCX — Daniel Trila (@dantrila) September 18, 2019

Sin casco, pero con suerte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: