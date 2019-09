P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CABLE CAIDO "Un cable caído desde hace meses en San Martín 229. ¿Nadie lo ha visto? ¿A quién le corresponde?", escribe Marcelo. DESCARGA ILEGAL DE BASURA "En este momento este vehículo de empresa de servicios está descargando basura en Gavazzi, entre Gandhi y Yaqueme, no hay caso, no cambiamos más, ahora con nombre y apellido", muestra Néstor. OTRA QUEJA DE BASURA "Calle Guemes entre Moreno y Belgrano, esto hace mas de 20 días que esta. Lo recolectores pasan y solo levantan la bolsas que dejan ahi. No tienen herramientas (palas, etc) o falta de ganas de realizar lo que les corresponde. Trabajan gratis, calculo que no", escribe Carlos.

19 de Septiembre:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: