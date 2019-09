Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 19/sep/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 19/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

METAS CON EL FMI El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que espera dialogar con las autoridades argentinas en las próximas semanas respecto de las nuevas metas monetarias anunciadas por el BCRA, indicó el vocero del organismo internacional, Gerry Rice. "El personal del FMI sigue comprometido con Argentina y continúa trabajando con las autoridades para abordar la difícil situación que enfrenta la Argentina", concluyó. ALBERTO CON EL BID El candidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, se reunió ayer con el jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, para analizar la relación que el organismo tiene con la Argentina y también repasar los programas que se están ejecutando y créditos aprobados. "Repasaron los programas que el BID está ejecutando en la Argentina y analizaron los créditos que el organismo multilateral aprobó a nuestro país y que no se están aplicando", informaron fuentes del Frente de Todos. DUELO EN CHUBUT El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, decretó "un día de asueto y dos de duelo" por la muerte de dos docentes en un accidente y aseguró que las puertas de su administración "van a seguir abiertas" para dialogar con los educadores que protestan desde hace dos meses en reclamo de la normalización del pago de sus salarios, mientras la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció que mañana realizará una huelga de 24 horas en todo el país. En el discurso pronunciado hoy en la Casa de Gobierno, Arcioni se desligó de los incidentes que se produjeron anoche tras conocerse la muerte de las maestras y que afectaron a edificios públicos y los adjudicó a hechos "vandálicos" vinculados con grupo que "no son docentes". "MENTIROSO", LE DIJO BULLRICH El jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal (PFA) fue pasado a disponibilidad, según confirmó esta noche la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien lo acusó de "mentiroso" luego de que la pericia balística contradijera su versión sobre el supuesto ataque ocurrido el pasado 9 de septiembre. "¡La verdad no se tapa! Este mentiroso disfrazado de policía será removido inmediatamente de la institución. La pericia confirmó que el comisario (Mariano) Valdés de la PFA no sufrió un intento de robo sino que el disparo fue desde adentro de su vehículo", tuiteó Bullrich al respecto. DOLAR ESTABLE El dólar se mantuvo estable en toda la jornada de ayer y cerró a $ 55 para la compra y a $ 58,50 para la venta en el Banco Nación, en los mismos valores de cierre anterior. Por su parte, el euro tampoco tuvo variantes a lo largo del día y cerró a $ 63.25 y $ 66.25, para la compra y para la venta, respectivamente, también en el Banco Nación. NIVEL DE POBREZA El precio de la Canasta Básica Total, que mide el nivel por debajo del cual se cae en la línea de la pobreza, aumentó en agosto 3,4%, por lo tanto una familiar requirió de 33.013,22 pesos para adquirir la cantidad mínima de bienes, indumentaria y servicios que contempla la CBT, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



