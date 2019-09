"El Maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos" --Albert Einstein "Un maestro afecta la eternidad; sólo él puede decir dónde para su influencia" --Henry Brooks Adams La Enseñanza es una de las áreas más importantes para la sociedad. ¿Qué sería de ésta sin los Maestros que tanta energía y empeño ponen para que los niños se desarrollen personalmente y aprendan conocimientos que les servirán en su vida adulta? De hecho, la vida de una persona está en gran parte influida por el conocimiento que adquiere de sus Maestros. Si hay alguien, además de los padres, que desempeñan un rol fundamental en el desarrollo mental y físico, del que será en el futuro un adulto, es el Maestro. Cuando hablamos de Educación debemos recordar que ésta debe ser armónica y progresiva en su totalidad; el rol que el Maestro desempeña es el de ser un auxiliar de la naturaleza, ya que guía al niño para que busque la verdad por sí mismo, tratando de que elimine la memorización mecánica. La Pedagogía que todo Docente aplica, se basa en la razón científica, la responsabilidad, el deber y la defensa de los derechos, tomando en consideración las experiencias del alumno y su motivación, estando enfocada en el proceso de "atender para aprender". El Maestro totalmente abocado a la tarea de Educar, trata de enseñar a sus alumnos que deben lograr: la liberación del pensamiento, de la expresión; ya que es el medio para obtener una transformación de la sociedad; es por ello que las escuelas deben multiplicarse en número y calidad. El Maestro debe tratar de que los niños comprendan que debe priorizarse la Educación no sólo como construcción sino como desarrollo de la moralidad y el carácter; tratando de lograr el concepto de que el mejor ciudadano es el que puede ser más útil a sus semejantes. Cada Docente desde el frente de sus aulas trata de que el alumno comprenda que la Democracia es la aspiración común de los pueblos civilizados, pero es sólo por medio de la Educación que se puede tener un pueblo verdaderamente capaz de vivir bajo un gobierno democrático. Entre todos los miembros que componen la sociedad, llámense padres y Maestros, se debe tratar de extirpar radicalmente el analfabetismo, la deserción escolar, pues es una misión sagrada y altamente patriótica, la cual debe realizarse sin dilaciones como la mejor contribución a la obra del progreso y del engrandecimiento nacional. Los Docentes, trabajadores no reconocidos en su total valía, siempre dejan su impronta en las aulas, tratando de lograr que los niños encuentren una escuela que los prepare para enfrentar una sociedad de cara a la vida de las personas de cada lugar, de cada momento, nutrida de realidades, sensible, humanista, pensante y actuante. ¡Feliz Día del Maestro, a todos mis colegas Docentes! (Aunque sea unos días después).

El Rincón de Aléthea:

11 de Setiembre; "Día del Maestro"

Por Angela Monsalvo

