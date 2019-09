Efemérides del día de la fecha: 19 de Septiembre

DÍA DEL CHAMAMÉ

Se instituyó en el año 2009 mediante la Ley 26.558 para conmemorar el fallecimiento de Mario del Tránsito Cocomarola, bandoneonista y compositor de los éxitos "Retorno", "Kilómetro 11", "Rincón dichoso" y "Puente Pexoa".

Mario del Tránsito Cocomarola nació el 15 de agosto del año 1918 en San Cosme, Corrientes. Influenciado por su padre a los 8 años comenzó a tocar el acordeón, instrumento con el que empezó a actuar en la calles para ayudar en la economía familiar. A los 17 años se incorporó a la "Orquesta Folclórica de Corrientes", lugar en que el que aprendió a tocar el bandoneón; en ese entonces su talento lo posicionó como músico en "LT7 Radio Corrientes". En el año 1940 se fue a Buenos Aires y se integró en el conjunto "Los Hijos de Corrientes"; finalmente, luego de pertenecer a "Los Kunumí", el "Trío Taragüí" y el "Trío Típico Correntino", formó el "Trío Cocomarola" en el año 1942. Falleció en el año 1974 en Buenos Aires.

FALLECE ÁNGEL LABRUNA

Ángel Amadeo Labruna nació el 28 de septiembre del año 1918 en Buenos Aires. Atravesado por la pasión por las carreras de caballos y River Plate, Ángel siempre supo que su corazón pertenecía al "Millonario": "si tuviera que elegir entre River y mi vida, elijo a River porque es mi vida". Sin embargo, su padre, Don Ángel, estaba en contra de que su hijo fuera jugador de fútbol pues tenía planeado que heredara su profesión como relojero: "mi padre no quería que jugara al fútbol. Pretendía enseñarme el oficio, que fuera relojero como él. Pero el potrero me tiraba y me hice jugador de fútbol".

Simultáneamente jugador de básquet y fútbol del Club, a los 16 años dejó atrás el primer deporte para calzarse los botines y jugar en la cuarta división. Después de 3 años de arduos entrenamientos y abundantes goles, debutó en un amistoso frente al equipo Jorge Newbery en Rufino, partido en el "La Banda" se impuso 8 a 0 con 3 tantos de Labruna. En el año 1939, una huelga de los futbolistas profesionales a causa de una sanción a José Manuel Moreno hizo posible que "Angelito" se pusiera la remera del 10 y debutara en Primera frente a Estudiantes. Integrante fundamental del equipo de jóvenes denominado "Los Guerrilleros", ganaron 7 de los 9 partidos en los cuales Labruna sobresalió con 7 goles que lo posicionaron definitivamente como titular. Ya lo había predicho Bernabé Ferreyra años atrás al verlo jugar cuando le dio su autógrafo: "al crack en ciernes".

En el año 1942 junto a Juan Carlos Muñoz, Félix Loustau, José Manuel Moreno y Adolfo Pedernera formó parte de la letal delantera de la "La Máquina", nombre que se le dio a la formación del plantel por todo el talento desplegado en la cancha; con ésta River se coronó campeón de los campeonatos 1941, 1942, 1945 y 1947. Más adelante, "La Maquinita", nombre dado por la partida de "El Charro", Pedernera y Di Stéfano, ganó los campeonatos del año 1955, 1956 y 1957. En diciembre de 1959 un telegrama le informó a "El feo" su final como jugador de River: "yo de River no me fui, más bien me dijeron que me tenía que ir, que es distinto. Y las explicaciones que me dieron fueron siempre muy confusas." Detrás de él quedaron los campeonatos ganados y sus 293 anotaciones en los 515 partidos que jugó. Más adelante retornó al Club como director técnico y tuvo la alegría de sacarlo campeón en los años 1975, 1977 y 1980.

Falleció a los 64 años, en el año 1983, en Buenos Aires.

ENCUENTRAN A ÖTZI

Un día como hoy en el año 1991, dos escaladores alemanes encontraron el cadáver de Ötzi, una momia de 5300 años, en los Alpes Ötzta. Los científicos que lo investigaron determinaron que Ötzi provenía de la Edad de Cobre, era un pastor de ovejas de aproximadamente 45 años cubierto por 68 tatuajes que se creen eran utilizados con fines médicos para aliviar la artritis que padecía; en lo que respecta a su muerte se determinó que la causa fue un flechazo que seccionó la arteria subclavia. Actualmente se encuentra en el Museo de Arqueología de Tirol del Sur en Bolzano, Italia.