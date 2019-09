Debo aclarar que el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Provincial de Pesca informó que desde el 1º de septiembre y hasta el 30 de noviembre próximo, rige la veda de pesca del pejerrey en las lagunas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, quedando habilitada la misma para sábados, domingos y feriados, con cupos limitados, por lo que antes de su viaje asesórese de los mismos y no olvide su carnet de pesca habilitante. ADELA R2 Km.129 Se sigue pescando pero en forma irregular, aflojó mucho el pique, al moverse entre los juncos o bajos lo mejor es hacerlo a remo sin perturbar la zona de pesca ya que está desovando y ante cualquier ruido desaparecen. Ya aparecieron tarariras. AITUEN Nicanor Olivera. También se la conoce como laguna Peñi Huen, pertenece al Partido de Necochea. Muy poblada de pejerreyes, con días donde la pesca es interesante de costa. ALTOS VERDES R.2 Km.183 Pila Con excelente nivel de agua, y mucho pejerrey de muy buen tamaño, una laguna para visitar por la buena pesca. Embarcado y gareteando lo mejor. Llamar por el estado del camino. De costa se sigue con buena pesca. BLANCA GRANDE Olavarría Después de los fríos intensos, volvió bien, y el pique retomó su actividad, lo mejor a media agua, tanto embarcados como en algunos sectores de la costa. El nivel de agua es muy bueno, es un ámbito muy bien cuidado. BLANCA CHICA Olavarría Una laguna para pescar solo de costa. Esta laguna tiene mucho pejerrey. Si llevamos equipos de lanzar tendremos mayor posibilidad de dar con los más grandes. CHASCOMUS R.2 Km.112 Chascomús Pique en disminución, algunas lluvias molestaron, pero se espera buen tiempo para las próximas jornadas. La pesca embarcada es una lotería, hay días donde se pesca bien y otros a mojar la mojarra. Laguna difícil hoy. Lo mejor garetear y que tengamos un viento suave. COCHICO R. 65- R33 Km. 209 Guamini Temporada con mucho pejerrey mediano, se aconseja navegar un poco, para encontrar buenas piezas por La Barranca de los Loros, la mayoría a media agua. De a poco esta laguna está volviendo a tener buena pesca. CUERO DE ZORRO R.33 Km.348 T. Lauquen Se logran buenos pejerreyes, entre los más grandes, los mejores logros se estuvieron dando con paternóster, cerca del fondo, al mediodía al calentar más el sol el pejerrey sube y hay que trabajar el espejo. No es una laguna fácil, y en ocasiones podemos meter algún pejerrey de kilo. Linda laguna para visitar. CHIS CHIS R.2 km.143 Chascomús Finalizando la temporada se puso muy difícil, a pesar de todo se mantiene. La mayoría de los pejerreyes están entre los 15 a 28 cm, hoy hay mucho pejerrey fuera de medida, por eso aconsejamos hacer pesca con devolución. El nivel de agua es bueno, y lo mejor es garetear la laguna, a 10 cm de profundidad. GRANADA R.188 Km.283 Gral. Pinto Se está dando muy buen pique, lo mejor gareteando y con brazoladas de 30 a 65 cms., los que se quedaron hasta la tardecita lo encontraron cerca de la costas con paternóster. LA SORAIDA Villa Cañas Santa Fe Continua firme la pesca en este espejo, en donde en las últimas jornadas, los mejores portes se logran en brazoladas de 70 a 90 centímetros, y/o con paternóster. Hay que tener mucha atención, hay jornadas en que no se lo encuentra fácilmente. LAGUNA DE BRAGADO Laguna del Parque Gral. San Martín Bragado el pique se limita a unos pocos pejerreyes medianitos y a algunas carpas por todos lados. LA SALADA de MADARIAGA a 32 Km. De Gral. Madariaga Laguna extraordinaria por la pesca que no se corta. La pesca no está fácil, hay que trabajarla para dar con los buenos. La pesca se realiza gareteando o anclado cerca de los juncos. La cuota es de 25 pejerreyes en esta laguna. Hay que cuidarla entre todos ya que tiene pejerreyes de un porte excelente. Hoy es muy visitada por los pescadores, y los fines de semana se complica mucho el pique, ya que hay muchas embarcaciones navegando. Hay que buscarlo y dejarlo comer. En nuestro programa televisivo Nº 793 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra pesca realizada en el Paraná Guazú, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 a 21:00 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

El amigo y colaborador Eduardo Gambini con un lindo pejerrey en Laguna La Soraida Pesquero Luis Rovea Villa Cañas Santa Fe.



Semanario del Pescador:

Lagunas; el pique de la semana

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: