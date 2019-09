Así la calificó el propio remero, luego de tener una falla técnica en su embarcación a poco de comenzar la prueba. De todas formas, la tripulación del campanense terminó entre las mejores 15 de la clasificación general y sumó puntos para el campeonato anual. El remero campanense Pablo "Chino" Canteros corrió el domingo pasado la tradicional regata "Copa Primavera" que año a año organiza el Club Náutico Hacoaj. Lo hizo junto a sus clásicos compañeros "tiburones": Hernán Cersosimo (Club de Remo Teutonia) y Germán Garavelli (Club de Regatas América). Sin embargo, esta vez no logró los resultados que acostumbra: finalizó en la 15ª posición de la clasificación general y en la 5ª de la categoría M30. Si bien estos resultados, analizados de forma descontextualizada pueden resultar positivos, no lo son para una tripulación acostumbrada a pelear bien arriba y que tiene siempre como objetivo el podio de la general. ¿Qué ocurrió esta vez? En el kilómetro 3 del recorrido, aproximadamente, a la tripulación de Canteros se le salió uno de los carros en un cambio de posición (de stroke) y, aparte, se dobló la "vía" por la que el carro corre. El percance técnico requirió de casi tres minutos de parate y cuando finalmente retomaron la competencia lo hicieron ya, según afirmó "el Chino", totalmente desenfocados. Es más, el atleta de 37 años le confió a La Auténtica Defensa: "Seguimos remando un poco por amor propio y otro poco por llevarle algunos puntos al club. Pero lo cierto es que estuvimos a punto de dar la vuelta y volver con la cabeza gacha al sector de largada. Por suerte decidimos terminar la regata y más allá de este accidente el resultado no fue tan malo y le sumamos algunos puntos al club". El tiempo final de la embarcación de Canteros fue de 1 hora, 19 minutos y 6 segundos. De no haber perdido esos casi 3 minutos, hubieran finalizado aproximadamente en la 5ª ubicación de la general (en vez de la 15ª), y en la 4ª en la categoría masculina de 30 a 39 años. La tripulación ganadora de la prueba fue la integrada por Agustín Campassi, Pablo Orsaria (Tigre Boat Club, ambos con pasado en la Selección Nacional) y Benjamín Bolfson (Club de Regatas América), quienes cruzaron la meta en 1h13m40s. La regata contó con la participación de 149 embarcaciones, y tuvo al Club de Regatas América (entidad a la que representa Canteros) como el máximo ganador, con 593 puntos. La competencia, como todas las que se realizan en el delta tigrense, fue fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre. El próximo desafío para el remero local de 37 años será el domingo 29 del corriente mes en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, en el marco de la regata"127° Aniversario del Club de Regatas San Nicolás", con tripulación aun por definir. Luego, el 13 de octubre, y ya nuevamente junto Garavelli y Cersósimo, correrá la que él mismo calificó como "la madre de todas las batallas": la regata Zárate-Tigre, la más larga del calendario anual.

A PESAR DE UNA FALLA TÉCNICA DE IMPORTANCIA, CANTEROS TERMINÓ 15º SOBRE 149 BOTES.



Remo Travesía:

Para Canteros, la Copa Primavera fue una regata "para el olvido"

