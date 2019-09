Enfrentaron a Vélez Sarsfield y River Plate por el Nivel A. Grandes performances de los Sub 13 y Sub 15. El pasado fin de semana, las categorías juveniles masculinas del Club Ciudad de Campana disputaron una doble fecha por el campeonato del Nivel A de la Federación Metropolitana de Vóley: el sábado 14 recibieron a Vélez Sarsfield por la novena jornada, mientras que el domingo 15 visitaron a River Plate, adelantando la 11ª. El resumen de las categorías dirigidas por Gabriel Martra y Rubén Rosales en estas dos fechas y en el balance de la competencia es el siguiente: SUB 12 La más pequeña de las categorías cayó 3-2 frente a Vélez Sarsfield (15-9, 15-6, 5-15, 11-15 y 15-12), pero se repuso al día siguiente, cuando le ganó 3-2 a River Plate (8-15, 15-13, 14-15, 15-12 y 13-15). En el global acumula siete triunfos y tres derrotas. SUB 13 Esta categoría salió perfecta el fin de semana: derrotó 3-1 a Vélez Sarsfield (15-8, 15-12, 13-15 y 15-12) y también 3-1 a River Plate (6-15, 15-6, 13-15 y 11-15). De esta manera, acumula siete victorias y tres derrotas y encabeza la tabla de posiciones de su categoría. SUB 15 Otra división de gran rendimiento para el Tricolor: frente a Vélez Sarsfield se impuso 3-0 (25-18, 25-23 y 25-19), mientras que ante River Plate cayó 3-2 (26-24, 21-25, 24-26, 25-20 y 16-14) en un apasionante encuentro. Así, esta categoría tiene ahora record de ocho triunfos y apenas dos derrotas. SUB 17 Este equipo disputó partidos muy peleados el fin de semana, aunque no pudo sumar sets: perdió 3-0 con Vélez Sarsfield (17-25, 23-25 y 24-26) y 3-0 con River Plate (25-21, 30-28 y 25-19). El balance en este certamen de esta categoría es de cuatro victorias y seis derrotas. SUB 19 En esta categoría, el Tricolor cayó 3-0 ante Vélez Sarsfield (17-25, 19-25 y 24-26) y también 3-0 frente a River Plate (25-18, 25-21 y 25-17). En el campeonato acumula dos triunfos y siete derrotas. SUB 21 Al igual que los Sub 17 y Sub 19, sufrieron dos derrotas 3-0 el fin de semana: 14-25, 13-25 y 17-25 ante Vélez Sarsfield y 25-8, 25-18 y 25-18 frente a River Plate. De esta manera, los más grandes siguen sin poder sumar triunfos hasta el momento. TABLA GENERAL En la tabla que se conforma con la sumatoria de los resultados de todas las categorías del Nivel A de la Federación Metropolitana, el Club Ciudad de Campana acumula 28 victorias y 30 derrotas, números que le permiten ubicarse en el octavo puesto de la máxima categoría. PRÓXIMA FECHA Este sábado 21 de septiembre, los Tricolores recibirán al Club Ciudad de Buenos Aires por la 10ª fecha de este certamen.



EL CCC VISITÓ A RIVER PLATE EL PASADO DOMINGO.



Vóley:

Los Juveniles del CCC disputaron una doble fecha en el Torneo Metropolitano

