Por la novena fecha del Nivel C1 de la Federación Metropolitana de Vóley, las categorías juveniles del Club Ciudad de Campana se midieron como visitantes frente a Presidente Derqui. En dicha jornada, las dirigidas por Milagros Scabini, Jorgelina Allegri y Marianela Reinatti obtuvieron los siguientes resultados: -Sub 12: Presidente Derqui 3 - CCC 2 (7-15, 15-4, 10-15, 15-9 y 15-13). -Sub 13: Presidente Derqui 3 - CCC 2 (11-15, 15-8, 13-15, 15-10 y 15-11). -Sub 15: Presidente Derqui 0 - CCC 3 (13-25, 24-26 y 19-25). -Sub 17: Presidente Derqui 3 - CCC 0 (25-19, 25-17 y 25-20). -Sub 19: Presidente Derqui 0 - CCC 3 (20-25, 15-25 y 19-25). -Sub 21: Presidente Derqui 0 - CCC 3 (18-25, 21-25 y 22-25). Con estos resultados, las Tricolores se ubican en la quinta posición de la Tabla General con 99 puntos (36 victorias y 17 derrotas). Y por la próxima fecha serán nuevamente visitantes: este domingo 22 visitarán al Club Atlético Palermo.

LAS TRICOLORES SUMARON TRES VICTORIAS Y TRES DERROTAS ANTE PRESIDENTE DERQUI.



Vóley:

Jugaron las chicas

