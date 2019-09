Después del muy buen triunfo sobre Juventud Unida, el entrenador de Puerto Nuevo analizó la presentación como local de su equipo y la actualidad de su plantel: "Debemos mantener la humildad, el sacrificio y las ganas de seguir creciendo y mejorando". PRIMERA D El pasado domingo, Puerto Nuevo realizó su primera presentación como local de la temporada y dejó muy buenas sensaciones: le ganó 3-1 a Juventud Unida con pasajes de juego que ilusionó a sus simpatizantes aunque recién hayan transcurrido las primeras dos fechas del Torneo Apertura de la Primera D. "Estamos contentos porque en el primer partido en nuestra cancha hicimos una buena presentación. Quiero felicitar a los jugadores por cómo se brindaron y cómo salieron a jugar este encuentro, porque son un plantel nuevo, un equipo en formación todavía", señaló el DT Carlos Pereyra, quien reconoció que para la propuesta del Auriazul "ayudó mucho el estado del campo de juego" que presenta actualmente el estadio Carlos Vallejos. "La clave fue la concentración que tuvo el equipo, eso te permite tener una actitud que te lleva a desarrollar todo al máximo, tal como lo veníamos trabajando. Estuvimos atentos en defensa y tuvimos virtudes en el mediocampo para tener juego asociado para poder llegar al arco rival", detalló "Jetín" en diálogo con FM Radio City (91.7 Mhz). Ante Juventud Unida, con un sistema 4-1-4-1, Puerto Nuevo intentó siempre salir limpio desde el fondo y encontrar pases entre líneas para progresar en el terreno de juego y desacomodar al rival. "La idea que tenemos este año es la de jugar más a ras del piso. Hemos traído jugadores de esas características, con buen pie. Solamente hay que darles confianza y herramientas para que ellos puedan desarrollar sus virtudes dentro de la cancha. Queremos ser un equipo que no se saque la pelota de encima, que haya juego asociado", afirmó al respecto. En el debut frente a Deportivo Paraguayo (derrota 2-0), el Auriazul ya había mostrado indicios de lo que terminó concretando en la segunda fecha: "Había quedado muy conforme con el primer tiempo que hicimos ante Deportivo Paraguayo, que es un equipo que se armó bien para esta temporada y tiene un cuerpo técnico que trabaja bien. Después de ese primer tiempo, perdimos el foco cuando nos convirtieron el primer gol. Pero a pesar de todo no tuvimos tantos sobresaltos ni nos dominaron", señaló Pereyra sobre el primer compromiso que tuvo su equipo esta temporada. En cuanto a las performances individuales, el domingo se destacaron dos nombres por sobre el resto en Puerto Nuevo: Nicolás Rodríguez (convirtió los primeros dos goles) y Agustín Campana (marcó el tercero con un tremendo remate desde mitad de cancha): "El Mudo Rodríguez ha crecido mucho. En otras temporadas estaba medio tapado, pero ahora, con confianza y adaptándose al puesto de lateral derecho con proyección, está haciendo un buen trabajo. Y Campana viene de la Reserva de Huracán, tiene muy bien pie, le gusta jugar con la pelota en los pies y la quiere siempre: le vaya bien o mal, quiere tener la pelota y eso es muy valorable", los elogió el entrenador Portuario. Sin embargo, "Jetín" también marcó cuestiones a corregir sobre lo que vio ante Juventud Unida. Aseguró que el gol del Lobo Rojo (pelotazo, peinada y corrida) llegó por un "error posicional" de la última línea y que el Auriazul perdió intensidad después de marcar la primera diferencia. "Siempre hay cosas a corregir, en especial algunas desatenciones defensivas puntuales. El jugador tiene que estar dispuesto y concentrado para reaccionar en el momento justo y adecuado. Por eso queremos trabajar mucho en la cabeza de los jugadores. Además, el domingo tuvimos una tenencia de pelota tremenda hasta que hicimos el primer gol. Después ya no fue lo mismo. Entonces sería bueno trabajar con el jugador para tener mayor regularidad", explicó. "Tenemos que ser un equipo regular. Saber que si hay que cerrar partidos, los tenemos que cerrar. Lo mismo si tenemos que empatarlos. Porque eso va fortaleciendo al equipo. No siempre vamos a tener el mismo ritmo, porque los partidos tienen momentos y a veces esos momentos son para nosotros, y en otras ocasiones, para el rival. Enfrente tenemos rivales que trabajaron para imponer su propuesta. El día que podamos jugar, lo haremos. Y si controlamos las acciones y al rival, probablemente podemos repetir lo que hicimos con Juventud Unida. Y el día que seamos igualados o superados, tal vez tengamos que hacer otra cosa para sacarlo adelante", agregó Pereyra, quien incorporó un psicólogo deportivo (Germán Marchi) al cuerpo técnico: "Ve cosas que nos pueden servir. Es una herramienta más que tenemos para brindarle al jugador". El próximo desafío de Puerto Nuevo será este domingo, cuando visite a Centro Español por la tercera fecha del Torneo Apertura, en un partido que se jugará en cancha de Ituzaingó desde las 11.00 de la mañana con arbitraje de Marcos Recalde. "Centro Español es un equipo trabajado que juega muy bien al fútbol. Será un partido dificilísimo. Tienen un sistema táctico muy parecido al nuestro y también arriesgan para tratar de salir jugando. Tienen mucha movilidad en el mediocampo y tienen actitud y sacrificio cuando deben recuperar el balón. Salen a presionar arriba, sobre todo si juegan como local. Tendremos que estar muy atentos, porque va a ser un partido muy, muy difícil", adelantó sobre lo que se le viene al Auriazul. Más allá de ello, el entrenador consideró que su equipo está "en el camino correcto" y se mostró optimista respecto al proceso que está encabezando: "Tenemos confianza en el grupo que hemos armado. Un grupo joven que está en crecimiento, con jugadores que están conociéndose. El grupo es la clave de los éxitos. Debemos mantener la humildad, el sacrificio y las ganas de seguir creciendo y mejorando".

