Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 19/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 19/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







AVANZÓ RIVER River Plate sigue avanzando en la Copa Argentina 2019: anoche, sin sobrarle demasiado y aprovechando una carambola (gol de Joaquín Varela en contra), venció 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza en cancha de Lanús y así avanzó a los Cuartos de Final. En dicha instancia enfrentará al vencedor de Almagro (que eliminó a Boca Juniors) y Talleres de Córdoba, que ayer dejó en el camino a Banfield en definición por penales (6-5). En tanto, hoy se completarán los 16vos de Final con el duelo que sostendrán Barracas Central y Estudiantes de San Luis desde las 17.00 (televisa TyC Sports). El ganador se enfrentará a Estudiantes de La Plata en Octavos de Final para definir el rival de Central Córdoba de Santiago del Estero en Cuartos. SUDAMERICANA: COLÓN Colón de Santa Fe iniciará hoy como local su serie de semifinales de Copa Sudamericana frente a Atletico Mineiro. El primer partido se jugará esta noche desde las 21.30 en el estadio Brigadier López de la capital santafesina (transmite ESPN), mientras que la revancha será el jueves 26 en Brasil, también desde las 21.30 horas. PRIMERA NACIONAL Esta noche se pondrá en marcha la sexta fecha de la Zona 2: Gimnasia de Jujuy recibirá desde las 21.10 horas a Quilmes, que comparte la cima de la tabla de posiciones con Sarmiento de Junín. Por esta misma sexta fecha de la Zona 2, Villa Dálmine recibirá el sábado desde las 15.30 horas a Deportivo Riestra en el estadio de Mitre y Puccini. PRIMERA A FEMENINA El primer campeonato profesional de Primera A del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzará mañana viernes con una doble jornada en cancha de Gimnasia de La Plata. En el primer turno se enfrentarán Villa San Carlos y Rosario Central desde las 19.00; y en el segundo, el Lobo recibirá a Huracán. Sin embargo, el plato fuerte de la primera fecha llegará el martes, cuando Boca Juniors y River Plate se midan desde las 15.30 en el Complejo Pedro Pompilio. CHAMPIONS LEAGUE En la continuidad de la primera fecha del máximo certamen europeo, ayer se disputaron ocho encuentros, destacándose la victoria del Paris Saint Germain por 3-0 sobre Real Madrid. Los primeros dos goles del conjunto francés los anotó el argentino Ángel Di María (exmadridista), quien compartió ataque con Mauro Icardi (por su parte, Leandro Paredes estuvo en el banco de suplentes). Los demás resultados de la jornada fueron: Brujas 0-0 Galatasaray, Olympiakos 2-2 Tottenham, Atlético Madrid 2-2 Juventus, Dinamo Zagreb 4-0 Atalanta, Bayern Leverkusen 1-2 Lokomotiv Moscu y Shakhtar Donnetsk 0-3 Manchester City. EUROPA LEAGUE Hoy comienza la fase de grupos de la Europa League, el segundo certamen continental europeo. Entre los partidos más destacados de hoy juegan: Frankfurt de Alemania vs Arsenal de Inglaterra, PSV Edinhoven de Holanda vs Sporting Lisboa de Portugal, Manchester United de Inglaterra vs Astana de Chipre, Rangers de Escocia vs Feyenoord de Holanda y Roma de Italia vs Basaksehir de Turquía.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: