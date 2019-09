La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/sep/2019 Instalan un tanque de agua de 75.000 litros en Las Praderas







Fue colocado por el Municipio y proveerá de este vital servicio a todos los vecinos del barrio. El intendente Abella estuvo presente durante el operativo y destacó: "Estamos dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos". Las Praderas está cada vez más cerca de tener agua potable. Es que este jueves el Municipio colocó el tanque de agua que proveerá de este vital servicio a todos y cada uno de los vecinos del barrio. La instalación del tanque de 75 mil litros demandó maniobras de movimiento y disposición final a la base especialmente preparada para su emplazamiento con la utilización de un camión y una grúa de gran porte. El intendente Sebastián Abella estuvo presente para supervisar dicho operativo, al que definió como "histórico" porque brindará un servicio que los vecinos reclamaron por décadas. En este marco, también informó que la extensión de la red de más de 2.000 metros lineales para alcanzar la totalidad del barrio se encuentra en la última parte de ejecución y estará habilitada aproximadamente en 15 días. "Seguimos realizando obras con fondos propios que marcan un antes y un después en la ciudad. Porque el agua potable es un servicio esencial que muchas familias del barrio no tenían y dependían de un camión para ello, mientras que los que sí estaban conectados a la red sufrían su falta cada vez que se cortaba la luz", destacó el jefe comunal. En tal sentido, explicó que el tanque al brindar la posibilidad de reservar agua "mejorará la calidad y garantizará que los vecinos continúen con el servicio pese a no tener luz al menos 24 horas más". No obstante, aclaró que también se está trabajando con la empresa EDEN para evitar cortes de energía. Hacia el final, Abella se comprometió a continuar trabajando para mejorar la calidad de los vecinos. "Hicimos una infraestructura importante, pero sabemos que todavía falta mucho porque la demanda es permanente". Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras, también expresó su satisfacción enorme por concretar obras que fueron reclamos históricos y brindar a los vecinos servicios esenciales y de calidad. "Recibimos un barrio abandonado, con todas sus calles de tierra y sin servicio. Y en menos de cuatro años cambiamos ese contexto, haciendo realidad el sueño de muchos vecinos", concluyó el funcionario.

