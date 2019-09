López Rosetti: "No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan"

“El hombre no es solo cuerpo, es todo. Ya no dividimos cuerpo-mente, es algo que se superó cuando se dejó atrás a Descartes. El hombre es una integridad”, señaló López Rosetti. El reconocido médico Daniel López Rosetti brindó una charla abierta a la comunidad invitado por Fundación Osde. Habló del equilibrio entre las emociones y la razón como camino hacia el bienestar de la salud. Invitado por Fundación Osde, el reconocido médico Daniel López Rosetti brindó una charla abierta a la comunidad en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri con la que abordó la relación entre las emociones y el bienestar físico-mental. López Rosetti es especialista en Clínica Médica y cardiólogo universitario, famoso por poner su divulgación a través de los medios de comunicación de los efectos del estrés en la salud. Precisamente, su último libro, "Equilibrio" (Ariel), analiza el balance necesario entre "entre la razón y la emoción" y se detiene en poner luz a "cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos" y su impacto en la salud. "Incluso hasta la memoria tiene que ver con la importancia de las emociones. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Si uno empieza a rescatar la emoción, identificando y discerniendo los sentimientos en nosotros y en cada uno de los demás, llega al bienestar. Porque el hombre busca la felicidad", expresó el médico en diálogo con medios locales. El objetivo final, explicó, es llegar al equilibro "entre la razón, la emoción y la felicidad, que en medicina se llama bienestar subjetivo percibido" y que además de ser la reflexión que cierra el libro, también coronó ayer su charla con la comunidad. Para López Rosetti, la medicina "cambió sustancialmente en los últimos años en muchos aspectos", por lo que el rol de los médicos debe transformarse a la par. "Yo me recibí sin medicina nuclear, sin tomografía computada, sin ADN. Los profesores del Hospital de Clínicas nos enseñaban a hacer diagnósticos con el cerebro, pensando, poniendo la oreja, tocando el pulso. Y a veces el avance genera problemas, porque se emplean estudios de más, innecesarios, lo que revela que no se le presta la atención suficiente al paciente", sostuvo. "Contrariamente, hay un movimiento de comprensión de ver al hombre integralmente considerado mente-cuerpo", señaló. "El hombre no es solo cuerpo, es todo. Ya no dividimos cuerpo-mente, es algo que se superó cuando se dejó atrás a Descartes. El hombre es una integridad", añadió. Y compartió la idea de que "el bienestar en definitiva no se lo puede encontrar mediante la ciencia sino en la filosofía". Por otra parte, advirtió sobre la "ultra especialización" en la medicina. "No hay que ir tampoco demasiado a la especialización, a lo chiquito, porque el médico debe ser integral, alguien que considera a su paciente como un todo. La ultra especialización no es útil. Hoy tenemos la suerte de saber cada vez más cosas de cosas más chiquititas, pero la exageración de eso quiere decir que un día alguien va a saber todo de nada, de algo que casi no existe. Por eso hay que defender la formación del médico clínico, de cabecera, que después tenga una subespecialidad. Lo mejor posible para el paciente no es el fármaco, sino el vínculo", manifestó. Además, despegó la labor del médico del autodiagnóstico que un paciente puede realizar a través de internet: "El señor Google no es un médico y Wikipedia no es un profesor. Hoy la gente está ilustrada: agarra el celular y busca enfermedades. Si buscás infarto, vas a tener un montón de información, pero no datos del infarto de un paciente determinado. No hay que ir en contra de la tecnología, pero debemos recomendar que las consultas se hagan en las páginas de las sociedades científicas o que tengan que ver con los Estados". Vanina Alberti, coordinadora de Asesoría Cultural de Fundación Osde, señaló que la conferencia de López Rosetti siguió la agenda de actividades "de carácter libre y gratuito y que tienen que ver con la cultura, el arte y la medicina, que es nuestra razón de ser".

EL Dr. Daniel López Rosetti, ayer junto a Vanina Alberti, de Fundación Osde, y Alfredo Vota, director de la unidad académica Dante Alighieri.



López Rosetti: "No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan"

