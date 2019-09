La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/sep/2019 El HCD tuvo ayer otra controvertida sesión







Sólo 25 temas a tratar. Ni siquiera hubo Banca Abierta. Lo que parecía a simple vista una sesión rápida e intrascendente, se transformó en un picante intercambio opiniones y pases de factura entre concejales de las diferentes bancadas. La primera novedad de la noche, llegó temprano: Alejandro Deppeler, abogado, comunicó oficialmente su renuncia al cargo de concejal del bloque Cambiemos. A partir del próximo lunes, comenzará a trabajar en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Todo fluía sin mayores sobresaltos, hasta que, sobre el final de los Asuntos Entrados, Marco Colella pidió el tratamiento sobre Tablas de un Proyecto de Comunicación del Interbloque PJ- Frente de Todos, solicitando realizar un relevamiento de viviendas adjudicadas del Barrio 104, se asesore y otorgue autorización para realizar modificaciones y eximir a los adjudicatarios de los derechos por construcción de medianeras. Luego de la intervención de Colella fundamentando la propuesta, Luis Gómez, de Cambiemos, pidió la palabra para recordar que era un barrio iniciado por la gestión anterior y fue abandonado sólo con un 40% de avance; destacando que el Intendente Abella incluso no tuvo problemas para contratar a una cooperativa alineada con el Movimiento Evita para poder terminarlo. Axel Cantlon, de la UV Más Campana, pidió la palabra para felicitar a Abella sobre el logro de haber terminado el barrio, y luego descargó su artillería contra unos y otros. Dijo que su bloque había sido el primero en denunciar el que dinero destinado a ese barrio había sido desviado para hacer política durante la gestión anterior; y que esta gestión realizaba prácticas similares con fondos nacionales. "Por lo menos las 104 viviendas se finalizaron y se logró la entrega definitiva (…) Ahora, hay un montón de dinero Nacional que entró a las arcas municipales, también en esta gestión municipal, y también fue desviada a la política (…) O sea, en estos 4 años no ha cambiado nada". Soledad Calle, del Interbloque PJ- Frente de Todos, recogió el guante y recordó que entre el 2012 y el 2015 hubo un desfasaje inflacionario que obligó a interrumpir las obras del 104, y recordó varios planes de viviendas concretadas durante la gestión anterior, como Vitramu, Héroes de Malvinas, Dignidad y Federal; además de considerar que poco se hizo en materia de vivienda durante la gestión de Macri, además de la preocupación que experimentan aquellos que accedieron a un crédito UVA para comprar una vivienda, hoy con tasas al 80% anual. Finalmente, Colella accedió nuevamente a la palabra y explicó que los vecinos del 104 habían sido autorizados verbalmente por el intendente a levantar sus tapiales, "y que a los dos días cayeron inspecciones". Ya tratando Despachos de Comisión, Soledad Calle solicitó el pase a Comisión y Moción de Preferencia para que sea tratado en la próxima sesión el Proyecto de Ordenanza de la UV Calixto Dellepiane, declarando la Emergencia Alimentaria en el Partido de Campana por el término de un año. Cazador pidió la palabra para acompañar la prórroga del proyecto, y su pase a Comisión, recordando que la propuesta anterior no era viable, entre otras cuestiones, porque el HCD no puede afectar partidas de un Presupuesto en curso. Incluso, sugirió un acuerdo entre las bancadas de la oposición para "lastimar" el presupuesto en curso. Con el mismo fundamento, Cazador también adelantó que su bloque no acompañaría el Proyecto de Ordenanza del PJ – Frente de Todos creando un Programa de Descuentos de Medicamentos Esenciales destinado a quienes se atienden en Centros Municipales de Salud. En ese sentido, el concejal Rubén Romano que, más allá del fundamento de Cazador, en términos financieros es más conveniente prevenir y asegurarse que la población con enfermedades crónicas como la diabetes o una cardiopatía, no interrumpa su tratamiento, que tener internarlos y realizarles un seguimiento prolongado. Cantlon también había pedido la palabra y entre otras cuestiones recordó que PAMI había suspendido los medicamentos gratuitos a sus afiliados. La concejal María Rosa Funes (UV Más Campana) pidió la palabra para fundamentar el Proyecto de Ordenanza de su bloque, estableciendo un Régimen de Certificación de Seguridad Edilicia de Propiedad Horizontal, señalando que uno similar ya había sido vetado por el Ejecutivo en el período anterior. Consultada al respecto luego de la sesión por La Auténtica Defensa, la concejal resumió: "No te das una idea. Si ves un edificio, cruzáte de vereda. En cualquier momento se cae un balcón". Incluso el concejal Osvaldo Fraticelli (PJ – Frente de Todos) dejó la presidencia transitoriamente, y como experto en Seguridad e Higiene, fundamentó el acompañamiento del proyecto que prevé su canalización a través de Defensa Civil. "No estamos exentos de que tengamos un evento de características catastróficas dada la cantidad de edificios que estamos teniendo. Y si no hay control, si no hay medidas de seguridad preventivas, estamos jugando con fuego", señaló. Por su parte, Axel Cantlon, volvió sobre la necesidad de considerar el vacío legal existente en la ciudad sobre el tema, y le contestó a Cazador quien había vuelto a recordar que el HCD no puede modificar el presupuesto municipal en curso, y adelantó el voto acordado entre las bancas opositoras: "Aprovecho a contestarle, porque él dice que vamos a votar en conjunto porque obviamente tenemos un acuerdo con el PJ. Yo le digo que sí. Nosotros tenemos un acuerdo con el PJ para los descuentos de los medicamentos para la gente y para regular un vacío legal. Usted vota en acuerdo con el PJ para votar el CEAMSE en la ciudad de Campana, para contratar ñoquis en el Concejo Deliberante, para entregar el Puerto de Frutos, y para aumentarle las tasas a los contribuyentes, señor Cazador. Yo con ellos voto cosas que son beneficiosas para todos los vecinos de Campana". Cazador calificó las palabras de Cantlon como "denuncias de cuarta", y le sugirió que lea la Carta Orgánica, y que cuando se trate el próximo Presupuesto, trate de incluir la iniciativa.

Con sólo 25 temas a tratar y sin Banca Abierta, asomaba una sesión rápida, pero...





Gómez recordó que fue Abella quien logró finalizar y entregar el barrio 104 viviendas, interrumpido durante la gestión anterior.





Romano explicó que, financieramente, es mejor distribuir medicamentos entre aquellos que tienen enfermedades crónicas, porque luego sí o sí terminarán siendo internados.





Cantlon dijo votar en acuerdo con el PJ – Frente de Todos proyectos beneficiosos para los vecinos y no para “votar el CEAMSE en la ciudad de Campana, para contratar ñoquis en el Concejo Deliberante, para entregar el Puerto de Frutos, y para aumentarle las tasas a los contribuyentes".

VIDEO #Video HCD Campana: Sesión del 19 de Septiembre de 2019 https://t.co/fwMFwvky3U — La Autentica Defensa (@LADdigital) September 20, 2019

El HCD tuvo ayer otra controvertida sesión

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: