Fue este martes, en la planta de Zárate. Traen el kit desde Japón, pero si tiene buena aceptación, es posible que lo fabriquen en la Argentina. El vehículo es la sexta generación de la Hiace, que la automotriz japonesa produce desde 1967. En la Argentina se ofrecerá en dos versiones de carga, ambas fabricadas en Japón, a un precio de u$s 42.000 para el furgón corto y u$s 45.400, el más largo. Durante la presentación de este martes en la planta de Zárate, el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, señaló que se probará la respuesta del público a nivel regional y se evaluará la posibilidad de fabricar el vehículo en el país. El tiempo mínimo que necesitará la automotriz para determinar la viabilidad del proyecto es de al menos un año. De hecho, en el pasado, utilizando la misma modalidad se desestimó fabricar el Innova. En el caso que prospere el proyecto de producción local de la van Hiace, Toyota deberá realizar una inversión para adecuar la planta. Sin embargo, fuentes de la compañía destacaron que el desembolso no sería de grandes dimensiones, porque el utilitario comparte motor y otras piezas con la pickup Hilux. "Para pensar en fabricarla en Zárate deberíamos alcanzar un volumen regional de ventas no menor a 60.000 unidades. Y, además, tenemos que lograr costos que nos permitan competir con Japón, más allá del flete", confiaron voceros de la compañía y detallaron que se debería trabajar sobre la cadena de proveedores de autopartes.

Comparte el motor de la Hilux, y tiene dos versiones: 6,2 y 9,3 metros cúbicos.



Toyota presentó nuevo modelo de Furgón

