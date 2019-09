Efemérides del día de la fecha: 20 de Septiembre

DÍA DEL JUBILADO En este día se conmemora la sanción de la primera Ley de Jubilación, la Ley N°4349, en el año 1904. Promulgada bajo la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, la misma creaba la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los trabajadores estatales y establecía que la jubilación ordinaria le correspondía al empleado que había trabajado 30 años y que tuviera 55 o más años de edad. PRIMER SUPERCLÁSICO EN LA ERA PROFESIONAL Ocurrió en el año 1931, alrededor de 50.000 personas coparon la cancha vieja de los xeneizes expectantes por lo que parecía ser el partido más importante del campeonato; el árbitro Enrique Escola entró a la cancha sin saber que en aquel encuentro terminaría envuelto en una polémica que lo posicionaría como el protagonista del partido. Como si fuera un augurio de lo que iba a pasar, previamente, el partido de la reserva había sido suspendido a causa de una pelea entre Luis Strada y Antonio Ganduglia; hecho que, cual pólvora, encendió los ánimos de los hinchas y los jugadores en un ambiente en el que la tensión dominaba. Luego del pitido de Escola, los jugadores se lanzaron sobre la pelota, con una amplia superioridad River empezó monopolizando el balón que, a los 16 minutos, terminó estrellándose contra la red de Fossati, el responsable de tal disparo fue Carlos Peucelle; no obstante, los locales no se quedaron atrás y comenzaron a ganar terreno vaticinando el inevitable empate que llegó a los 30 minutos. El mismo fue ejecutado por Francisco Varallo, artillero xeneize, que al llegar al área del rival fue derribado por una patada mortal que derivó en la sanción del penal, los "millonarios" se acercaron a Escola para protestar, sin embargo, el árbitro se mostró inflexible y el penal se pateó, Jorge Iribarren repelió el cañón de "Pancho" y el rebote pero el tercer pelotazo fue inalcanzable. Con amargura y bronca, José Belvidares, Camilo Bonelli y Pedro Lago le reclamaron a Escola offside y falta contra el arquero lo que desencadenó que el referee sacara su tarjeta roja; los jugadores permanecieran inmóviles y se negaron a retirarse, sin más que hacer, Escola se retiró y argumentando que fue agredido a puntapiés suspendió el partido a los 32 minutos. Unos días después, el Tribunal de Penas determinó la victoria de Boca 1 a 0.

Foto: La Nación CONCIERTO DE DESPEDIDA DE SODA STEREO Un día como hoy en el año 1997, Soda Stereo se despedía de los escenarios en el Estadio de River Plate. Un comunicado de la banda había confirmado los rumores que por ese entonces se propagaron por los medios: "Soda Stereo confirma su separación, resuelta de común acuerdo. Pronto se anunciará la fecha de realización, en un estadio de la ciudad de Buenos Aires, del último show en la carrera del grupo. Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Charly Alberti". Ante 70 mil personas, Gustavo Cerati abrió el concierto: "¡Llegó la hora, el minuto, el segundo, el instante! Supongo que tienen sed. ¡Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina!". Aquella fría noche de invierno, la banda decía adiós con las canciones "La ciudad de la Furia", "En el séptimo día", "Corazón delator", "Signos", "Lo Que Sangra (La Cúpula)", "Té para tres" y "De música ligera". Cuando llegó el final, Cerati se despidió con una frase que trascendió en el tiempo: "No hubiéramos sido nada sin ustedes y toda la gente que estuvo con nosotros desde el comienzo, gracias totales". Después de 10 años, Soda Stereo retornó con la gira "Me verás volver".

Efemérides del día de la fecha: 20 de Septiembre

