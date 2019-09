La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/sep/2019 Agenda Cultural:

Fin de semana del 20 al 22 de septiembre







GPS: ALMACÉN CULTURAL (Alsina y 9 de Julio, Zárate). ARTE Y OTRA COSA (Castelli 532, Campana). BISELLIA Teatro Bar (Estrada 718, Campana). CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (Ruta 9 km 83). EL GALPÓN DE LAS CIENCIAS (Perón y Las Heras, Garín). FRATELLO’S BAR (Sarmiento y Coletta, Campana). LA ÚLTIMA PUERTA (San Martín 276. Campana). MAURI’S BAR (Dorrego 745, Zárate). SUPERFREAK (Independencia y Brown, Zárate). TEATRO LA ROSA (Sivori 916, Campana). WAKISIRI (Bravo 523, Campana). 17 UNIDOS (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES BISELLIA: Ratola junto a Varietales por Doquier a las 21. Después de medianoche, tributo a Los Piojos por Los Mocosos. Luego, Hernán Monge. CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Expoconocimiento de 9 a 20. Charlas interactivas con universidades, talleres de orientación vocacional, stands informativos y conferencias magistrales. FERIA DEL LIBRO: Cuarta edición de la FERIA DEL LIBRO en Escobar. Hipólito Yrigoyen y Avenida Tapia de Cruz. MAURI’S BAR: Space Party con Maru Salinas, Manu DC y Diego Veliz. Fiesta electrónica. TEATRO LA ROSA: Se estrena la obra "Chau Misterix" dirigida por Javier Marizaldi. A las 21. Entrada a la gorra. SÁBADO ALMACÉN CULTURAL: A las 20 se proclama "Locabrillo", poemario de Mariano Blatt no apto para menores de 13. Gratis. ARTE Y OTRA COSA: Desde las 21 sonarán las guitarras de Virginia Yep y Analía Rego. BISELLIA: A las 21 se presentan "Nuestros músicos clásicos". Después de medianoche sonará "Hombre Lobo". CAMPITO DE SIDERCA: Fiesta de la Primavera. Toda la tarde habrá DJs, juegos y sorpresas. Gratis. CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: De 9 a 13 estará la Expoconocimiento. Charlas interactivas con universidades, talleres de orientación vocacional, stands informativos y conferencias magistrales. EL GALPÓN DE LAS CIENCIAS: Vas a poder recorrer 15 stands para aprender de ciencias y matemáticas de forma divertida e interactiva. También vas a poder probar visores 3D, telescopios y juegos de ilusión óptica. Abierto de 11 a 18. FERIA DEL LIBRO: Cuarta edición de la FERIA DEL LIBRO en Escobar. Hipólito Yrigoyen y Avenida Tapia de Cruz. Gratis. FRATELLO’S: Metal Fest con "No Hay Opción", "Kira" y "Días de Furia". A partir de las 18. $70. PACHA MAMA: "Lucía y sus gualichos negros", "Los Dientes del Océano" y "Mongo Aurelio Visuti" le darán la bienvenida a la primavera. A partir delas 23. $70. SUPERFREAK: Tributo a "Alice in Chains" con "Drako Brujo" como banda invitada. A la medianoche. TEATRO LA ROSA: Unipersonal de Sergio Gonal, humorista conocido por sus presentaciones en "Video Match". A las 21. $500.- WAKISIRI: Leticia Pérez junto a Machi Sanes. A las 22. Entrada al sobre. 17 UNIDOS: Vuelve la mítica banda "Los Palmeras" junto a Uriel Lozano. DOMINGO ALMACÉN CULTURAL: Terceto Trío, Las Juanas y Nancy Lezana junto a una performance de Danza por la Identidad. Desde las 19:30. Gratis. BISELLIA: Folklore con el dúo Wagner - Tajan y el trío Marizaldi – Correa – Giufrida. Desde las 20:30. EL GALPÓN DE LAS CIENCIAS: Vas a poder recorrer 15 stands para aprender de ciencias y matemáticas de forma divertida e interactiva. También vas a poder probar visores 3D, telescopios y juegos de ilusión óptica. Abierto de 11 a 18. LA ULTIMA PUERTA: Actividades toda la tarde.



Ese viernes se estrena la obra dirigida por Javier Marizaldi, “Chau Misterix".



