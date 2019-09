CHACA, CON NUEVO DT Luego de la salida de Patricio Pisano por el pobre arranque de campeonato (un empate y tres derrotas), Chacarita ya confirmó a su nuevo entrenador: José María Bianco, quien asumió la conducción del plantel Funebrero esta semana, después del empate 2-2 frente a San Martín de Tucumán. El debut del "Chaucha" como DT del Funebrero será mañana sábado desde las 15.30 horas como visitante frente a Almagro. Luego tendrá su primer partido en San Martín frente a Villa Dálmine, el sábado 28 por la 7ª fecha de la Zona 2. Entrenará por la tarde en Los Cardales, donde quedará concentrado a la espera del juego que se disputará este sábado desde las 15.30 en el estadio de Mitre y Puccini. El plantel de Villa Dálmine realizará esta tarde su último entrenamiento antes del compromiso que afrontará mañana frente a Deportivo Riestra por la sexta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. El encuentro, que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Lucas Novelli, será el retorno a la localía del conjunto Violeta después de su derrota frente a Sarmiento en Junín. En Campana, los dirigidos por Lucas Bovaglio han sumado 7 puntos sobre 9 posibles hasta el momento, luego de las victorias sobre Instituto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza y el empate frente a Almagro. En cambio, como visitantes, han caído en ambas ocasiones de forma similar, tanto contra San Martín de Tucumán como frente a Sarmiento: con goles en los minutos finales del juego. Una racha que se condice con las dificultades que arrastraba el equipo en la pasada temporada cuando salía fuera de la ciudad: de los últimos 13 partidos que disputó como visitante, Villa Dálmine solo ganó uno (1-0 a Atlético Rafaela). Después acumula cuatro empates y ocho derrotas. Pero lo dicho: mañana será el turno de regresar a Campana. Y en busca de seguir por la buena senda en condición de local, el entrenador analiza si repetir o no la misma formación que ante Sarmiento en Junín, con Facundo Affranchino y Nicolás Del Priore conformando el "doble 5" por el que ha apostado para suplir la ausencia del capitán Matías Ballini (evolucionó favorablemente de su lesión muscular en el sóleo, aunque no sería arriesgado ante Deportivo Riestra). En ese marco, la única variante que podría llegar a realizar Bovaglio sería el ingreso de un mediocampista por Marcos Arturia, buscando un jugador que le dé mayor manejo del balón en la zona de gestación y que, a su vez, le permita variar el sistema si el partido así lo requiere de acuerdo a su análisis. De hecho, en sus tres presentaciones anteriores como local, el DT ha utilizado el esquema 4-3-3 que tanto ha potenciado Fabricio Brener y David Gallardo, quienes ocupan los lugares de extremos en ese dibujo. Probablemente, este viernes, cuando se confirmen los 18 convocados por el entrenador para el partido de mañana, se conozcan más detalles de los once nombres en los que piensa el DT para recibir el sábado a Deportivo Riestra. FECHA EN MARCHA Anoche comenzaba la acción de esta sexta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional con el duelo que Gimnasia de Jujuy protagonizaba como local frente a Quilmes (líder junto a Sarmiento) al cierre de esta edición. Y esta noche se abrirá el fuego en la Zona 1 cuando, desde las 21.05 horas, Ferro Carril Oeste reciba a Nueva Chicago en un choque de equipos necesitados de un triunfo: el Torito ocupa la anteúltima posición con 4 puntos (cuatro empates y una derrota), mientras el Verde de Caballito está último con apenas una unidad (acumula un empate y cuatro derrotas).

ARTURIA FUE TITULAR EN JUNÍN. ¿REPETIRÁ ANTE RIESTRA O BOVAGLIO VOLVERÁ AL 4-3-3?







Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir mañana a Deportivo Riestra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: