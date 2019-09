Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 20/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 20/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







SUPERLIGA: FECHA 7 Con dos partidos, hoy se pondrá en marcha la séptima fecha del campeonato de la Superliga: en el primer turno, desde las 19.00, Unión de Santa Fe recibirá a Rosario Central; mientras que desde las 21.10, Argentinos Juniors enfrentará en La Paternal a Central Córdoba de Santiago del Estero. La programación continuará mañana sábado con cuatro encuentros: Estudiantes de La Plata vs Patronato (13.15), Defensa y Justicia vs Huracán (15.30), San Lorenzo vs Boca Juniors (17.45) y Atlético Tucumán vs Independiente (20.00). Luego, el domingo jugarán: Newells vs Aldosivi de Mar del Plata (11.00), Godoy Cruz vs Banfield (13.15), Lanús vs Colón (15.30), Racing Club vs Arsenal (17.45) y River Plate vs Vélez Sarsfield (20.00). La fecha se cerrará el lunes con el duelo entre Talleres de Córdoba vs Gimnasia de La Plata (21.00). DE MILAN A CÓRDOBA El mediocampista José Mauri, de 23 años, es nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba, que lo incorporó como reemplazo de Francisco Bersano, quien sufrió una grave lesión jugando en Reserva. Ese cupo que se abrió, "La T" lo aprovechó para sumar a este jugador pampeano que a los 14 años se fue al Parma de Italia, donde completó su desarrollo como juvenil hasta llegar al plantel profesional (debutó en 2013 con 17 años). Sin embargo, el Parma quebró en 2015 y él quedó en libertad, situación que le permitió fichar por el Milan por cuatro temporadas. Pero como no tuvo oportunidades en el Rossonero, finalmente se decantó por volver a Argentina y tener su primera experiencia en el fútbol profesional de nuestro país. VOJVODA, A MENDOZA Pocas horas después de su desvinculación como DT de Huracán, Juan Pablo Vojvoda ya tenía nuevo destino: Godoy Cruz de Mendoza. Después de sus pasos por Newells, Defensa y Justicia y Talleres, el entrenador no encontró buenos resultados en Parque Patricios y decidió su alejamiento del Globo. Ahora, asumirá al frente del Tomba, un conjunto de pobre presente en la Superliga (con una victoria y cinco derrotas está anteúltimo, solo por encima de Gimnasia de La Plata) que, además, fue eliminado el miércoles de la Copa Argentina por River Plate. BARRACAS ELIMINADO Ayer, en el partido que completó los 16vos de Final de la Copa Argentina, Estudiantes de San Luis le ganó 2-0 a Barracas Central y, de esa manera, avanzó a los Octavos de Final del certamen. En dicha instancia se medirá frente a Estudiantes de La Plata para definir el rival que espera Central Córdoba de Santiago del Estero en Cuartos de Final. PRIMERA C Este viernes comienza la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera C y Real Pilar (3º con 14 puntos) tendrá la oportunidad de quedar como único líder del certamen si es que derrota a El Porvenir (último con 4 puntos) como visitante. Por su parte, Leandro N. Alem (7º con 11) recibirá en General Rodríguez la visita de Excursionistas (6º con 11). Por el momento, el único puntero del campeonato es Cañuelas, con 16 unidades. GOLES ARGENTINOS La primera fecha de la fase de grupos de la Europa League dejó dos goles argentinos: Matías Vargas (ex Vélez) le dio el empate 1-1 al Espanyol de Barcelona frente al Ferencvaros de Hungría; mientras que Tomás De Vincenti (ex Excursionistas) marcó para el APOEL de Chipre en la derrota 4-3 frente al Dudelange de Luxemburgo.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: