La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/sep/2019 Handball:

Los Mayores del Campana Boat Club lograron su quinta victoria consecutiva en el Torneo Clausura







Vencieron 25-16 a Municipalidad de Almirante Brown y se mantienen como únicos escoltas de CEDEM Caseros en la Quinta División de la FEMEBAL. El domingo enfrentan a Colegio Guadalupe en un duelo clave en la lucha por la segunda posición de la Tabla General. Por su parte, la Primera Damas jugará mañana como local contra Villa Calzada. El pasado domingo, en el Club Náutico Arsenal Zárate, la Primera Caballeros del Campana Boat Club venció 25-16 como local a Municipalidad de Almirante Brown por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). De esta manera, los Celestes (que contaron con una gran actuación del arquero Francisco Benedetto) lograron su quinta victoria consecutiva y llegaron a los 16 puntos para continuar siendo el único escolta del líder CEDEM Caseros (18), que superó con comodidad a Sociedad Alemana de Gimnasia de Polvorines por 36 a 20. En el inicio de este certamen, el CBC cayó en su visita a All Boys, pero después hilvanó victorias en fila sobre Universidad de Luján "C", Municipalidad de Vicente López "C", SAG de Polvorines, Defensores de Glew y Municipalidad de Almirante Brown. En tanto, los demás resultados de esta sexta fecha del Clausura de Quinta División fueron: All Boys 23-22 Municipalidad de Vicente López "C", Auxiliar Merlo "B" 26-22 Defensores de Glew, Juventud Unida "B" 25-32 Colegio Guadalupe "B" y Comunicaciones "B" 22-20 Colegio José Hernández. Así, las principales posiciones son: 1) CEDEM Caseros, 18 puntos; 2) Campana Boat Club, 16 puntos; 3) Colegio José Hernández, 14 puntos; 4) Comunicaciones "B" y Colegio Guadalupe "B", 13 puntos. En tanto, la Tabla General, que se conforma con la sumatoria de los resultados de los Torneos Apertura y Clausura y que será la que defina los ascensos a Cuarta División, se encuentra de la siguiente manera: 1) CEDEM Caseros, 50 puntos; 2) Colegio Guadalupe "B", 48 puntos; 3) Campana Boat Club, 45 puntos; 4) Comunicaciones "B", 43 puntos; 5) Colegio José Hernández, 42 puntos. Por eso, dada esta tabla, a los Celestes se les avecina un partido fundamental: este domingo 22 visitarán a Colegio Guadalupe "B" por la séptima fecha del Clausura, en un duelo de segundo y tercero de la General. Además, por esta jornada también jugarán: Municipalidad de Vicente López "C" vs Universidad Nacional de Luján "C", SAG Polvorines "C" vs All Boys, Defensores de Glew vs CEDEM Caseros, Municipalidad de Almirante Brown vs Auxiliar Merlo "B", Colegio José Hernández vs Juventud Unida "B" y Deportivo Morón vs Comunicaciones "B". LAS MAYORES JUEGAN MAÑANA La Primera Damas del Campana Boat Club sigue transitando el Torneo Clausura de Cuarta División de la FEMEBAL. Y como el pasado fin de semana no tuvieron actividad, su última presentación fue el sábado 7 frente a Racing Club, campeón del Apertura. Dicho encuentro fue derrota 27-19 para las Celestes, que igualmente disputaron un gran cotejo (al término de la primera parte ganaban por un gol). Con esta caída, el record de las Mayores del CBC en el Clausura es de una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro presentaciones. Así suman 7 puntos y se ubican en la 11ª posición de la tabla que lidera Instituto Grilli con 12 unidades (cuatro victorias en cuatro encuentros). Sin embargo, la tabla que más preocupa a las Celestes es la General, donde se encuentran en la última posición con 22 puntos, cuatro menos que Municipalidad de Almirante Brown (26), cinco menos que Instituto Grilli (27) y siete menos que San Lorenzo (29). Por la quinta y próxima fecha, la Primera Damas del CBC se medirá este sábado como local frente a Villa Calzada en una jornada en la que también jugarán: Municipalidad de Escobar vs Deportivo Laferrere, SECLA vs Municipalidad de Almirante Brown, Instituto San Pablo Wilde vs Racing Club, San Lorenzo vs CID Moreno "B", Municipalidad de Ensenada vs Comunicaciones e Instituto Grilli vs Universidad de La Plata.

LOS MAYORES DEL CBC ATRAVIESAN UN GRAN MOMENTO Y BUSCARÁN RATIFICARLO ANTE COLEGIO GUADALUPE.





LA PRIMERA DAMAS NO JUGÓ EL PASADO FIN DE SEMANA Y MAÑANA ENFRENTA A VILLA CALZADA. CAMBIOS DE CONDUCCIÓN Para la segunda parte de la temporada 2019 de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), el Campana Boat Club modificó la conducción técnica de sus dos equipos de Primera División tras el alejamiento de Eduardo Godoy. Los Mayores son ahora conducidos por Mauro Mingorance, experimentado extremo, que actualmente se desempeña en Universidad Nacional de Luján (UNLu) y cuenta con un amplio recorrido en Liga de Honor e, inclusive, una participación con la Selección Argentina en el Mundial Juvenil de 2007 que se realizó en Bahrein. Su tarea en el CBC no es su primera experiencia como entrenador en las categorías de ascenso de la FEMEBAL, dado que anteriormente estuvo en Municipalidad de Escobar. En tanto, la Primera Damas es ahora conducida por Luciano Díaz, entrenador de divisiones formativas del Celeste y también jugador de la Primera Caballeros.

MAURO MINGORANCE ES EL ACTUAL DT DE LA PRIMERA CABALLEROS.



Handball:

Los Mayores del Campana Boat Club lograron su quinta victoria consecutiva en el Torneo Clausura

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: